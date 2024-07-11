"Свет будет 4 часа в день в лучшем сценарии": киевлян предупредили о жестких графиках

В Киеве возможны более жесткие отключения электроэнергии. В наилучшем сценарии, свет по четыре часа днем и четыре часа ночью. Однако речь идет о ситуации в ближайшие дни, до конца месяца обстановка может измениться.

Видео дня

Об этом сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире День Live. "Прогнозы, к сожалению, пока не стабильны. Отключения двух-трех очередей – это свет будет 4 часа в день в лучшем сценарии, 4 часа ночью в лучшем сценарии", – отметил Бондаренко.

Это вызвано большим объемом энергопотребления из-за жары. "От правительства даже сегодня слышали, что выходящие из ремонта энергетические мощности атомных электростанций увидим смену графиков", – подчеркнул Бондаренко.

Применение жестких ограничений в ближайшие дни в Киеве также подтвердили энергетики ДТЭК. Компания разослала своим клиентам предупреждение о задействовании отключений в светло-серых графиках. А это означает, что каждое отключения света будет длиться по 7 часов.

"В ближайшие дни ожидается жара по всей Украине до +40 градусов. Поэтому дефицит электроэнергии увеличивается, и мы будем вынуждены по команде НЭК "Укрэнерго" ограничивать одновременно 4 группы потребителей. Это приведет к отключениям и в серой, и в светло-серой зонах графиков. В белой зоне графика свет будет гарантирован. Если у вас нет света согласно графику, проверьте, не произошла ли локальная авария в нашем чат-боте", – заявили в ДТЭК.

О будущем улучшении ситуации сообщал и директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко. Он отмечал, что ситуация может улучшиться через десять дней. Ожидается, что снижение температуры и выход из ремонта атомного энергоблока снизят дефицит электроэнергии и продолжительность отключений.

Правительство Украины также принимает комплекс мер по стимулированию энергетической устойчивости среди населения и бизнеса. Среди таких мер – ремонт и модернизация энергетических мощностей, а также снижение потребления энергии в пиковые часы. Однако улучшение возможно только при отсутствии новых разрушений энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы жалуются на неравномерное и, соответственно , несправедливое отключение электроэнергии. Учитывая массовое недовольство в некоторых регионах, начнется проверка распределения графиков почасовых отключений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!