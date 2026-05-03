Украинцам "обновили" тариф на газ с 1 мая 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" на год – до 30 апреля 2027 года. Действие же текущего предложения закончилось 30 апреля 2025 года. Таким образом, повышения тарифа не состоялось и по крайней мере, еще год украинцы-клиенты компании (а таких 98% от общего числа домохозяйств Украины) будут получать газ по цене 7,96 грн/кубометр.

Видео дня

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили, что кроме действующих абонентов, подключится к тарифу могут:

Новые клиенты ГК "Нафтогаз Украины".

Для этого им нужно выбрать тарифный план "Фиксированный" в заявлении на присоединение.

Клиенты, имеющие льготы или субсидии.

Изменение тарифного плана не повлияет на их наличие или начисление.

"Цена тарифного плана "Фиксированный" зафиксирована на целый год. Период действия с 1 мая 2026 по 30 апреля 2027 года включительно", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: срок действия тарифа может быть прекращен. Однако только в индивидуальном порядке – в случае перехода на другой тарифный план.

Платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

Какой прибор следует установить украинцам с газовыми плитами

В то же время, Украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа.

Как рассказали в ГК "Нафтогаз Украины", принцип работы сигнализатора состоит в том, что он непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Кабинет министров обновил правила выдачи свидетельств для организаций, проверяющих счетчики воды, газа, электроэнергии. Фактически правительство унифицировало правила доступа к рынку метрологических услуг и уменьшило пространство для произвольных решений. Что опосредственно повлияло на начисление коммунальных платежей – ведь именно по результатам поверки могут меняться коммунальные счета для миллионов потребителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!