Нужно готовиться к длительному отсутствию света: в руководстве одной из областей обратились к украинцам

Жителей Херсонщины призвали готовиться к длительному отсутствию электроэнергии. Причина – атака россиянами важного энергообъекта в области.

Видео дня

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. Он отметил: из-за атаки уже есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов.

"Россияне решили погрузить Херсонщину во тьму, атаковав важный энергетический объект. Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: в настоящее время уже ведутся работы по стабилизации ситуации. В частности, по его словам, "энергетики делают все возможное".

Как подготовиться к длительным отключениям света

Ранее же украинцам на официальном уровне неоднократно раздавали рекомендации иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

К примеру, в Киевской городской госадминистрации (КГГА) уже публиковали список таких продуктов питания. Они хранятся без холодильника и не требуют электроэнергии для приготовления:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Впрочем, для того, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в КГГА советует запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:

купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;

создать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;

наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;

подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;

подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев;

позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.

Также необходимо позаботиться о пожарной безопасности. В частности, приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где зажигаются свечи или используется горелка.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, ситуация в энергосистеме может поменяться в любое время. Потому рекомендуется следить за сообщениями своих облэнерго.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!