Украинцам назвали тариф на свет с 1 января: сколько нужно платить за 1 кВт*ч

До окончания отопительного периода-2024/2025 тарифы на ряд коммунальных услуг в Украине меняться не будут. Речь среди прочего об электроэнергии, которая продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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О фиксации тарифов сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: менять тарифы не будут также на газ и отопление. При этом стоит ли ожидать повышения стоимости "коммуналки" после указанного срока, пока неизвестно.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – говорится в сообщении.

Ранее же о том, что тариф на электроэнергию не будет меняться до окончания отопительного периода, сообщал и министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко он отметил:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

В Украине заговорили о новом тарифе на свет 6,5 грн за кВт*ч

Ранее же нардеп от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак сообщил, что в обозримом будущем бытовой тариф на электричество может вырасти до 6,5 грн/кВт*ч. Причина – евроинтеграционные обязательств Украины, в частности, по введению рыночных тарифов на свет для населения.

"Поскольку мы двигаемся в Европейский Союз, у нас есть обязательства от разных наших кредиторов для того, чтобы мы нормализовали наш тариф... Это будет долговременная процедура постепенного повышения, но она может происходить в практической плоскости только если нас будут постоянно финансово поддерживать или если будет задействована процедура российских репараций", – отметил депутат.

В свою очередь, СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко попросил украинцев и экспертов с осторожностью относиться к тарифным прогнозам, так как они могут приводить к паническим настроениями среди людей. В таким состоянии клиенты энергокомпаний начинают перегружать телефонные линии поддержки, а это мешает специалистам решать настоящие проблемы потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Молдове существенно повысили тарифы на электроэнергию и отопление для населения. Так, для абонентов поставщика Premier Energy, который обслуживает потребителей на более чем 70% территории страны, расценки выросли сразу на 75% – до 4,1 лея за 1 кВт*ч (9,38 грн по актуальному курсу НБУ).

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