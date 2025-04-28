На счете за свет удастся сэкономить крупную сумму: какой прибор можно установить

На оплате счета за электроэнергию можно сэкономить значительную сумму – более 430 грн. Причем легально и без каких-либо нарушений. Достаточно лишь обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь" – после этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

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Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток:

электричество, использованное ночью (с 23:00 до 7:00), оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

А поскольку в настоящее время в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт*ч, ночной тариф составляет половину этой суммы. Т.е., 2,16 грн/кВт*ч.

Чтобы понять, сколько получиться сэкономить, используя такой прибор, возьмем семью из трех человек, которая живет в квартире с электроплитой и бойлером и потребляет 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу 4,32 грн – и за месяц набежит 1 296 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 2,16 грн.

Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 придется заплатить 432 грн. И столько же – за дневное. То есть в сумме – 864 грн. Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 430 грн.

Впрочем, нужно также учитывать, что тариф могут повысить. И тогда размер сэкономленной суммы может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока – в частности, в мае, июне и т. д. – украинцы продолжат платить за свет по текущему тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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