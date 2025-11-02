Хватит ли стране газа на зиму и что будет с тарифами: украинцам рассказали, к чему готовиться

Накануне начала отопительного сезона Россия усилила удары по энергетической сфере Украины. Впрочем, в отличие от предыдущих лет, на этот раз враг активнее нацеливается не только на электроэнергию, но и на газовую инфраструктуру.

Тем не менее, в экспертной среде уверены: глобального коллапса системы зимой не произойдет. Однако определенные неудобства украинцы, все же, почувствуют.

OBOZ.UA разбирался, действительно ли России не удастся заморозить Украину, что может создать больше осложнений, чем вопрос топлива, что будет с добычей собственного газа и не отразится ли это все на тарифах.

Превратятся ли украинские города в "холодные джунгли"

На чем сходятся опрошенные OBOZ.UA профильные эксперты, так это на том, что такой желаемый Россией сценарий, по которому однажды утром украинские города превратятся в территории "вечной мерзлоты" является невыполнимым. Хотя бы потому, утверждает председатель правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский, что даже из-за проблем с добычей собственного газа, без топлива страна не останется – поскольку:

Партнеры готовы продать нам необходимое количество газа.

В частности, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что в случае необходимости, Украина знает, "где брать газ на сумму около 2 млрд долларов".

В подземных хранилищах накоплено достаточно ресурса.

"Эта комбинация дает уверенность, что Украина не замерзнет", – констатировал Закревский.

Впрочем, говорить о том, что зиму страна пройдет спокойно и без эксцессов, тоже нельзя. Ведь, пояснил эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип, "все меняется от динамики обстрелов по энергетической инфраструктуре".

"В начале октября у нас было достаточно газа. Но из-за российских ударов у нас стала добыча. Значит, это падение надо компенсировать импортом. А для этого нужны деньги", – пояснил он.

С другой стороны, отметил Прокип, "газ в Европе есть". А потому вопрос в его получении лежит именно в финансовой плоскости.

А с этим, во всяком случае, официально, проблем быть не должно. Ведь по свежему завою Владимира Зеленского, "мы нашли деньги – около 70% от того, что нам нужно на импорт газа".

"Газ – это сейчас только возможности импорта, которые зависят лишь от денежного обеспечения. Правительство обеспечит необходимую сумму полностью", – сказал президент во время встречи с журналистами.

Однако деньги деньгами, но готова ли к зиме газовая система? Тем более, учитывая, что она стала объектом для российских атак.

По словам Прокопа, глобально, да.

"Конечно, были удары, и это может создавать проблемы. Однако учитывая, насколько сложная система и газопроводов, и газотранспортной системы, и операторов газораспределительных сетей, сомнительно, что будет общий коллапс системы", – заверил он.

Газ может быть, а тепла – нет

Впрочем, по словам эксперта, локально мерзнуть украинцам, все же, может прийтись. Дело в том, отметил Прокип, что в случае, если будут повреждены ТЭЦ, Украина может столкнуться с проблемой, когда газ в хранилищах будет, а тепло в домах украинцев – нет.

"Россия активно начала атаковать теплоэлектроцентрали. То есть, по сути, централизованное производство тепла. И это уже не имеет отношения к наличию газа", – констатировал эксперт.

Тем не менее, есть основания надеяться, что даже в таких случаях время без отопления будет сравнительно недолгим.

"Могут случаться не очень длительные периоды, когда это может иметь место. И то, в отдельных районах", – рассказал Прокип.

Будет ли у Украины свой газ

Вместе с тем, российские обстрелы уже привели к проблемам с добычей Украиной собственного газа. Так:

23 октября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о выделении правительством 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения.

"Больше газа Украине нужно для стабильного прохождения отопительного периода. Ведь из-за массированных российских ударов по газовой инфраструктуре мы временно потеряли собственную добычу", – констатировала она.

В "Нафтогазе" рассказали, что из-за обстрелов компания потеряет 30% запланированной добычи.

Как же тогда быть?

Здесь, как бы это ни звучало, очевидно, все просто: добычу будут восстанавливать. Ведь, пояснил Закревский, поражение оборудования означает лишь то, что сейчас газ просто нельзя добыть.

"Не бьет Россия так, чтобы газ выходил из-под земли и рассеивался в космическом пространстве. Такого не происходит. А потому мы "достанем" этот газ чуть позже", – отметил он.

Что происходит, когда Россия бьет по газовой инфраструктуре

В целом же, пояснил Закревский, в результате ударов России по газовой инфраструктуре Украины теряется связь между подземными хранилищами газа или хранилищами с конечным потребителем. При этом, подчеркивается:

Иногда происходит удар по сепараторам, которые отделяют воду или сопутствующие газы от "природного газа, который идет из-под земли".

Порой – по распределительным и компрессорным станциям.

Временами – по измерительным станциям.

Порой – по трубам и тому подобное.

И задача ремонтных бригад заключается в том, чтобы эта связь восстановилась. "Если, скажем, ударили по трубам, то надо их разобрать и соответственно переварить", – объяснил эксперт.

Повлияют ли обстрелы на тарифы на газ

Вместе с тем, отметил Прокип, логику, по которой несмотря на разрушение инфраструктуры, тарифы на газ остаются на прежнем уровне уровне, ему понять сложно. Ведь, напоминает эксперт, "после обстрелов электроэнергетики тариф поднимали".

"Почему тогда тариф на газ не пересматривают? Я не могу понять логику. Ведь учитывая то, что у нас выросли объемы импорта, я считаю, что есть предпосылки для пересмотра тарифов для некоторых категорий потребителей", – отметил эксперт.

При этом, по его, словам, к этим категориям должны войти и бытовые потребители. То есть, обычные украинцы.

Впрочем, как именно должны вырасти расценки, констатировал он, пока сказать сложно.

Вместе с тем, отметим: даже если вопрос повышения тарифов и будет рассматриваться, то не раньше середины весны 2026 года. Ведь Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Таким образом, до этого периода цена на газ для населения не будет меняться и составит 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).