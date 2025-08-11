Украинцам назвали тариф на свет с 1 сентября: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч
В настоящее время в Украине действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 31 октября 2025 года (т.е. в августе, сентябре и октябре) – поскольку ранее Кабмин принял решение о продлении фиксированного тарифа до этого срока.
Соответствующее решение принял Кабмин. Зафиксировав его постановлением № 480 от 29.04.2025.
"В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.
В Украине заметно переписали тарифы на коммуналку
В целом же в Украине подорожали коммунальные услуги. За год – с июня 2024-го по июнь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,4%. Впрочем, не все. Так, услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 13,5%, а стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.
Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросли расценки на:
- Уборки мусора – на 9,3%.
- Содержания и ремонта жилья – на 3,8%.
- Водоснабжения – на 0,7%.
- Канализацию – на 0,6%.
При этом на ряд услуг тарифы остались на прежнем уровне. Это:
- Электроэнергия.
- Природный газ.
- Горячая вода, отопление.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в сентябре украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".
