Украинцам назвали тариф на свет с 1 сентября: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В настоящее время в Украине действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 31 октября 2025 года (т.е. в августе, сентябре и октябре) – поскольку ранее Кабмин принял решение о продлении фиксированного тарифа до этого срока.

Соответствующее решение принял Кабмин. Зафиксировав его постановлением № 480 от 29.04.2025.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

В Украине заметно переписали тарифы на коммуналку

В целом же в Украине подорожали коммунальные услуги. За год – с июня 2024-го по июнь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,4%. Впрочем, не все. Так, услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 13,5%, а стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросли расценки на:

Уборки мусора – на 9,3%.

Содержания и ремонта жилья – на 3,8%.

Водоснабжения – на 0,7%.

Канализацию – на 0,6%.

При этом на ряд услуг тарифы остались на прежнем уровне. Это:

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в сентябре украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

