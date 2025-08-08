В Украине заметно переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине снизился рост цен – в июле годовой уровень инфляции составил 14,1% против июньских 14,3%, что стало самым низким показателем с февраля. Тем не менее, коммунальные услуги все равно подорожали. За год – с июня 2024-го по июнь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,4%. Впрочем, не все. Так, услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 13,5%, а стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросли расценки на:

Уборки мусора – на 9,3%.

Содержания и ремонта жилья – на 3,8%.

Водоснабжения – на 0,7%.

Канализацию – на 0,6%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Как изменились тарифы за 2025 год

В то же время, подчеркивается, с начала 2025 года больше всего подорожали все те же услуги по управлению многоквартирными домами – сразу на 10,9%. Также увеличились расценки на:

Содержание и ремонт жилья – на 2,9%.

Уборку мусора – на 1,9%.

Водоснабжение – на 0,7%.

Канализацию – на 0,6%.

Будут ли повышать тариф на газ

В свою очередь, в Нацбанке прогнозируют, что до конца 2025 года в Украине не будут расти коммунальные тарифы. Т.е. стоимость электроэнергии, газа, отопления и т.д. останется на прежнем уровне. Однако в 2026-м не исключается ее повышение – до экономически обоснованных уровней.

В регуляторе отметили: более продолжительная отсрочка решений о повышении тарифов будет накапливать дисбалансы. А также ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний.

С другой стороны, признали там, значительное повышение стоимости энергоносителей приведет к росту инфляции. Что "обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения".

В то же время стоит помнить: прогноз НБУ не является утверждением или инсайдом. Это в своем роде лишь рекомендация. Т.е.,

Решения о повышения тарифов пока нет.

Реальные сроки и и размер возможного роста расценок не определены.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее же время в Украине действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 31 октября 2025 года (т.е. в августе, сентябре и октябре) – поскольку ранее Кабмин принял решение о продлении фиксированного тарифа до этого срока.

