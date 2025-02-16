Украинцам назвали тариф на свет с 1 марта: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

После 1 марта в Украине продолжит действовать текущий тариф на свет – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет минимум до окончания текущего отопительного периода – т.е., до 30 апреля.

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О фиксации тарифа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что кроме света также не будет меняться стоимость отопления.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений. В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев", – говорится в сообщении.

При этом глава правительства подчеркнул: украинцы, получающие жилищные субсидии и льготы, не утратят их. Ведь, деньги на это в госбюджете есть.

О том, что изменение тарифа не запланировано, рассказал ранее и министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко он отметил:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

Квитанции за оплату света следует хранить годами

В то же время, квитанции за оплату счетов за свет, газ, воду и т.д, следует сохранять. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Хранить же квитанции юристы советуют в течение 5 лет.

Как рассказали специалисты "На пенсии", исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации. Однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

Кроме того, отмечается, квитанции могут пригодится и в других случаях. К примеру, если произойдет сбой в системе хранения данных. Либо же, если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

Также наличие квитанции поможет, если произойдет путаница в платежах из-за, к примеру, изменения тарифов. Либо же если возникнет проблема из-за ошибки сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с января 2024-го по январь 2025-го – тарифы выросли в целом на 19,1%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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