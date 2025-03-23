Украинцам назвали тариф на свет с 1 апреля: сколько нужно платить за 1 кВт*ч

После 1 апреля в Украине продолжит действовать текущий тариф на свет – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет минимум до окончания текущего отопительного периода – т.е. до 30 апреля.

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О фиксации тарифа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что кроме света, также не будет меняться стоимость отопления.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений. В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев", – говорится в сообщении.

О том, что изменение тарифа не запланировано, рассказал ранее и министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко он отметил:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

Каким будет тариф на свет после 1 мая

В то же время, заверил Шмыгаль, после окончания отопительного сезона в Украине тариф на электроэнергию также не будут менять. Таким образом, после этого срока украинцы продолжат платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. При этом он подчеркнул: речь идет о всех тарифах, а не только на электроэнергию.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, за год же – с февраля 2024-го по февраль 2025-го – тарифы увеличились в целом на 19,3%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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