Украинцам назвали тариф на свет после 1 января: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

До окончания отопительного периода-2024/2025 тарифы на ряд коммунальных услуг в Украине меняться не будут. Речь, среди прочего, об электроэнергии, которая таким образом продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч . А кроме того, газе и отоплении.

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О фиксации тарифов сообщил премьер-миннстр Денис Шмыгаль. Будут ли повышать стоимость "коммуналки" после указанного срока, пока неизвестно.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – говорится в сообщении.

О том, что тариф на электроэнергию не будет меняться до окончания отопительного периода, ранее сообщал и министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко он отметил:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

Сколько нужно платить за газ

В то же время, за декабрь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. По данным ГазПравды, ныне стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,3 грн за кубометр. Так:

"Энерджи трейд групп" выставила тариф 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 19,3 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 16,99 грн за кубометр).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, согласно Постановлению Кабмина № 632, некоторые украинцы могут платить за электроэнергию по льготному тарифу – 2,64 грн за 1 кВт*ч. Речь о тех, кто установил электроотопительные установки с соблюдением требований законодательства. При этом следует отметить, что такой тариф для украинцев действует только в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля.

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