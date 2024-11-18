Украинцам назвали стоимость 1 кВт*ч до конца 2024 года: сколько нужно будет платить за свет

В Украине тариф на электроэнергию не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в октябре-2024, а также в осенне-зимний период-2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн.

Видео дня

Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

В то же время, согласно постановлению Кабмина № 632, некоторые украинцы могут платить за электроэнергию по льготному тарифу – 2,64 грн за 1 кВт*ч. Речь о тех, кто установил электроотопительные установки с соблюдением требований законодательства. При этом следует отметить, что такой тариф для украинцев действует только в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля.

Впрочем, чтобы "активировать" льготный тариф, следует использовать не более 2 000 кВт*ч за месяц, говорится в материале OBOZ.UA. Если же потребление окажется выше, счет будет выставлен по тарифу 4,32 грн/кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ноябре в Украине будут действовать те же годовые тарифы на газ, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" заплатят 7,96 грн за кубометр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!