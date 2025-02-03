Украинцам назвали тариф на газ в феврале: каких сумм ожидать в платежках

В Украине тарифы на ряд коммунальных услуг остаются "замороженными" как минимум до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Среди них – цены на газ для населения, который в феврале-2025 продолжат подавать по текущим годовым расценкам. Например, клиенты "Нафтогаза" (98% бытовых потребителей) будут получать голубое топливо по 7,96 грн за кубометр. По соцнормам за газ как товар в феврале нужно будет заплатить до 80 грн.

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Как объяснили в ГазПравде, недавний рост тарифов на услуги ГТС после остановки транзита касается только промышленных потребителей, а не домохозяйств. "По меньшей мере, до конца апреля газ для населения будет стоить те же 7,96 грн за куб. м", – подчеркивают аналитики.

То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Так, украинцы платят за доставку газа в свои дома и квартиры фиксированную сумму, которая пересчитывается раз в год. Последний перерасчет состоялся 1 января 2025 года. Начиная с этого момента, часть украинцев вынуждена платить за доставку больше, в то же время суммы в счетах могут снизиться у тех, кто в прошлом "газовом году" начал экономить.

Газовый год – это период с 1 октября по 30 сентября. То есть в 2025-м бытовые потребители платять за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го, говорится в материале OBOZ.UA.

Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух составляющих: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели необходимо умножить). Сам тариф на доставку не изменялся (и по закону не должен измениться, поскольку действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.

Свой тариф можно узнать на сайте газораспределительной компании или увидеть в платежке. В сущности, плата за распределение газа – это деньги на содержание и ремонт газовых трубопроводов, поэтому тарифы различаются в разных регионах. Конечная стоимость зависит от протяженности самих сетей, количества потребителей и т.п.

Кроме платежа за доставку голубого топлива существует платежка за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Стоимость этой услуги облгазы должны быть рассчитаны до 5 января. Ожидается, что размер платежа будет составлять в среднем около 25-65 грн в месяц, в зависимости от дома.

Как сообщал OBOZ.UA, украинка получила счет за газ в 152 тыс. грн. Женщина была наказана за нарушение, обнаруженное во время проверки счетчика.

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