Украинцам назвали тариф на газ с 1 декабря: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В декабре украинцы, являющиеся клиентами "Нафтогаза" (а таких таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Причина – продление компанией действия тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Соответственно, до этого момента повышать его стоимость не будут.

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: решение о неизменности цены принято с учетом моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) абонентам "Нафтогаза" придется заплатить 78,8 грн. При этом:

при потреблении 16,2 кубометра (3 человека, в наличии газовая плита при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) – 128,96 грн;

(3 человека, в наличии газовая плита при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) – 128,96 грн; при потреблении 31,5 кубометра (3 человека, при наличии газовой плиты и газового водонагревателя) – 250,7 грн.

Что будет с тарифами на воду

В то же время в экспертной среде считают, что в Украине назрело повышение тарифов на воду. Ведь, утверждается, в той ситуации, в которой водоканалы находятся сейчас, другого варианта нет.

Дело в том, говорится в материале OBOZ.UA, что в настоящее время водоканалы работают в убыточном режиме. В частности, по словам заместителя генерального директора по стратегической политике "Киевводоканала" Дмитрия Новицкого, тарифы покрывают около 60-70% расходов предприятий.

Такое значительное недофинансирование, по его словам, приводит к ряду проблем. В частности, таких:

Недостаток средств на проведение ремонтных работ и обновление оборудования.

Рост аварийности.

Вырасти же расценки, отмечается, могут достаточно существенно – с нынешних около 30 грн/кубометр (вместе за водоснабжение и водоотведение) до около 150 грн. А в отдельных городах и до всех 200 грн.

Впрочем, пока что решения о повышении тарифа на воду нет, во всяком случае публичного. А маркером того, что цены на воду собрались повышать, по словам бывшего члена НКРЭКУ Ольги Бабий, станет "поведение" комиссии.

"Когда они начинают процедуру одобрения (новых тарифов. – Ред.), то все публикуют на сайте. И если это появится, то будет означать, что действительно что-то началось", – объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, стомость которого составляет около 2 тыс. грн.

