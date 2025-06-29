Украинцам назвали тариф на газ с 1 августа: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

Клиенты "Нафтогаза" – а таких 98% от общего количества в Украине – будут получать газ по текущему тарифу по крайней мере до 30 апреля 2026 года. Именно до этого срока компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный". Таким образом, в июле, августе, сентябре и т.д. газ будет стоить 7,96 грн/кубометр.

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Об этом сообщили в "Нафтогазе". Там отметили: решение о сохранении текущей цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это подразумевает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальна до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении.

В то же время, в "Нафтогазе" призвали украинцев ответственно относиться к расчетам за потребленное топливо. Ведь, отмечается, это "помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру".

Кому не засчитают оплату за газ

В свою очередь, в Харьковском городском филиале "Газсети" отметили, что при неправильном заполнении данных при оплате услуг за распределение газа, ее могут не засчитать. Такое же произойдет если не не внести эти данные вовсе.

Там объяснили: если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", газовщикам не удастся идентифицировать уплаченные средства и зачислить их на лицевой счет абонента. Как результат, клиентам придется:

Обращаться в Центры обслуживания клиентов.

Предоставлять подтверждающие документы.

В целом же, заполнить нужно 4 поля. В частности:

Номер личного счета.

ФИО плательщика.

Полный адрес домовладения.

Оплату услуги по распределению газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза", могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца, рассказали в компании.

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