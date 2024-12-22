Украинцам назвали тариф на газ после 1 января: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В Украине "заморозили" тарифы на ряд коммунальных услуг – до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь, среди прочего, о газе, который таким образом, будет подавать по текущим годовым расценкам. Например, клиенты "Нафтогаза" будут получать голубое топливо по 7,96 грн за кубометр.

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О фиксации тарифов сообщил премьер-миннстр Денис Шмыгаль. Он отметил, что кроме газа также не будет меняться стоимость:

электроэнергии;

отопления.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – говорится в сообщении.

Сколько нужно платить за газ

В то же время за декабрь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. По данным ГазПравды, ныне стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,3 грн за кубометр. Так:

"Энерджи трейд групп" выставила тариф 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 19,3 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 16,99 грн за кубометр).

Какие суммы будут в платежках

В настоящее время большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза". И они платят за газ 7,96 грн за кубометр.

То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа – устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты.

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