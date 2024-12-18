Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить специальный прибор: для чего он нужен

Украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа – устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты. Купить же прибор можно как за 1 180, так и за 3 999 грн.

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Об этом рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там отметили: сигнализатор газа может обнаружить утечку опасных веществ. В частности:

метана, который может привести к взрыву,

пропана и бутана – из баллонов, используемых в бытовых плитах;

окиси углерода, то есть угарного газа, который образуется при неполном сгорании топлива.

Кроме того, прибор может измерять концентрацию таких опасных веществ в воздухе. А также совершить аварийное отключение подачи газа и обнаруживать его выток.

Купить же такой прибор, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 180, так и за 3 999 грн. "Каждый пользователь может выбрать газовый сигнализатор с учетом собственного бюджета и потребностей. При необходимости можно подключить устройство к охранной сигнализации для более быстрого реагирования на аварию", – рассказали там.

Сколько нужно платить за газ с 1 декабря

В то же время, в декабре в Украине действуют те же годовые тарифы на газ, что и ранее. В частности, для клиентов "Нафтогаза" – 7,96 грн за 1 кубометр. Как рассказали в ГазПравде:

Ныне на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков.

5 поставщиков предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 – только годовую цену.

В целом же, отметили аналитики, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в декабре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,3 грн за кубометр. Так:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 19,3 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 16,99 грн за кубометр).

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы не получать платежки за газ с завышенными объемами потребления, следует вовремя передавать показатели счетчика газовщикам. Делать это нужно ежемесячно с 1-го по 5-е число.

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