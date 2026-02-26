Украинцам могут несправедливо отключать свет: нардеп объяснил причину

Нарушения системы распределения электроэнергии, которые обнаружили в Винницкой области, могут быть и в других регионах Украины. Но в некоторых случаях объем электроэнергии может быть действительно трудно распределить.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк ("Слуга народа"). Он объяснил, почему операторы распределения не могут равномерно предоставлять электроэнергию украинцам.

"Диспетчер "Укрэнерго" каждые сутки дает заранее диспетчерам облэнерго команды: "распределите пропорционально по области предоставленный объем электрической энергии". Но на самом деле трудно распределить достаточно точно этот объем. Во-вторых, каждое предприятие обращается к областной военной администрации, к народным депутатам, что"наше предприятие критическое, нам нужно, чтобы оно работало и днем, и ночью". Поэтому такие нарушения действительно существуют", – объяснил нардеп.

Он отметил, что контроль со стороны Государственной инспекции энергетического надзора за соблюдением равномерного распределения электроэнергии не помешает, потому что люди действительно хотят справедливости. Об этом свидетельствует большое количество жалоб от потребителей.

"Говорят, было много обращений от потребителей, когда у кого-то света нет чуть ли не днями, а рядом — всегда есть. Поэтому теперь проверяют операторов системы распределения в областях. В частности, правильно ли составляют графики почасовых отключений и выполняют ли их потом фактически. И уже выявили нарушения в Винницкой области", – добавил Нагорняк.

Что предшествовало

Во время проверки "Винницаоблэнерго" Государственная инспекция энергетического надзора Украины выявила нарушения: на некоторых подстанциях персонал не полностью выполнял команды диспетчера. В результате часть потребителей оставалась со светом вне графика, а электроэнергия распределялась неравномерно.

Также местами в оперативных журналах не отмечались конкретные линии, которые отключались при применении графиков почасовых отключений (ГПВ). Проверка своевременности информирования абонентов об изменении ГПВ показала, что их вносили без соблюдения установленных временных интервалов. Но эти корректировки были обусловлены сложной ситуацией в энергосистеме, когда балансировка осуществлялась в режиме реального времени.

По результатам проверки Госэнергонадзор составил акт и выдал предписание "Винницаоблэнерго" по устранению нарушений.

Как сообщал OBOZ.UA, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что украинцам придется еще минимум три года жить в условиях графиков отключений электроэнергии. Подачу света будут ограничивать во время пиковых нагрузок летом и зимой