Украинцам добавят к субсидии еще 700 гривен: кто получит больше денег на коммуналку

В Днепре семьи с людьми с инвалидностью могут получить дополнительную помощь на оплату коммуналки – 500 гривен летом и 700 гривен зимой на каждого члена семьи. Чтобы оформить выплату, достаточно обратиться в управление соцзащиты с необходимыми документами и ежегодно обновлять заявление.

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Об этом пишет Департамент социальной политики. Эта помощь не заменяет субсидию, а дополняет ее, уменьшая финансовую нагрузку на домохозяйства. Право на адресную помощь имеют семьи, в составе которых есть:

дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью I группы , в частности с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, психическими расстройствами или инвалидностью с детства;

, в частности с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, психическими расстройствами или инвалидностью с детства; лица с инвалидностью II группы с детства.

Размер пособия зависит от сезона. А именно:

в неотапливаемый период (с 1 апреля до 31 октября) по 500 гривен ежемесячно;

(с 1 апреля до 31 октября) ежемесячно; в отопительный сезон (с 1 ноября по 31 марта) по 700 гривен ежемесячно на каждое лицо с инвалидностью в семье.

Как оформить помощь

Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и подать определенные документы. В частности:

заявление;

копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью / ID-карты с подтверждением места регистрации;

справка о составе семьи или перечень зарегистрированных в домохозяйстве;

заключение медико-социальной или врачебно-консультативной комиссии, или выписка из решения экспертной команды;

лицевые счета по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Отмечается, что документы необходимо обновлять ежегодно – в январе. Помощь является безналичной – средства ежемесячно перечисляются непосредственно жилищно-коммунальным предприятиям, которые обслуживают семью. Адресная помощь покрывает оплату таких услуг:

содержание домов и придомовых территорий;

управление многоквартирным домом;

вывоз мусора;

техническое обслуживание лифтов;

поставки тепла, воды, газа, электроэнергии;

водоотведения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты – ведь возможность утечки газа есть всегда.

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