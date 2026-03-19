В Украине вернули массовые графики отключений: почему света стало значительно меньше

В Украину вернулось временное ограничение подачи электроэнергии и графики отключений из-за повреждения объектов и снижения генерации на солнечных станциях. Отмечается, что это стало следствием плановых ремонтов атомных блоков и сложных погодных условий, которые ограничивают производство электричества.

Видео дня

Об этом рассказали в ДТЭК. Актуальное расписание своих отключений стоит проверять на сайтах облэнерго, в соцсетях компаний или в приложении "Киев Цифровой".

Главными причинами ограничений являются повреждения объектов энергетической инфраструктуры, необходимых для передачи электроэнергии. В частности, специалисты отметили, что выработка электроэнергии снизилась из-за прохладной и облачной погоды, что уменьшает эффективность солнечных станций.

Также, сейчас вышла часть атомных энергоблоков на плановые ремонты. В некоторых регионах могут также возникать аварийные отключения. Для предприятий действуют ограничения мощности, чтобы избежать перегрузок, а для населения введены графики отключений света. Ситуация с подачей электроэнергии может меняться в течение дня, поэтому энергетики советуют проверять точный график отключений через:

сайт вашего облэнерго;

официальные страницы в соцсетях компании ДТЭК;

мобильное приложение "Киев Цифровой" для киевлян.

В частности, 16 марта 2026 года исполнилось четыре года с момента присоединения украинской энергосистемы к европейской сети ENTSO-E. Энергетики отмечают, что это позволило:

проходить сложные периоды, в частности во время массированных атак РФ;

уменьшить зависимость Украины от российских энергоресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сжигание сухой травы в Украине все чаще приводит к повреждению энергетической инфраструктуры и может вызвать массовые отключения света. Избежать этого просто – не поджигать сухостой и соблюдать правила безопасности возле электросетей, иначе это может стоить не только денег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!