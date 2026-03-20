Украинцам будут отключать свет на выходных: что известно о графиках на субботу, 21 марта

Ксения Капустинская
В субботу, 21 марта, во всех регионах Украины продолжатся почасовые отключения электроэнергии. Они будут действовать не круглые сутки – свет собираются отключать с 8:00 до 22:00.

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 20 марта. Для бизнеса и промышленности в то же самое время применят графики ограничения мощности.

Что будет с отключениями света 21 марта

Украинцам напомнили, что расписание может меняться в течение дня. Поэтому потребителям советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Почему вернулись масштабные отключения света

Отключения электроэнергии в середине марта распространились по всей Украине, хотя до этого свет выключали только в "дефицитных" регионах. В некоторых регионах могут также возникать аварийные отключения.

Главные причины возвращения масштабных графиков:

  • повреждения энергосистемы в результате российских атак;
  • вывод энергоблоков АЭС в плановые весенние ремонты;
  • ощутимое похолодание в Украине.

Похолодание и пасмурная погода стали весомым фактором, т.к. из-за этого снизилась выработка электроэнергии на солнечных станциях. В целом же главными причинами ограничений являются повреждения объектов энергетической инфраструктуры, необходимых для передачи электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам советуют рассчитывать мощность солнечных панелей, исходя из собственного потребления электроэнергии, добавляя запас. В среднем для дома достаточно 2,7-4 кВт – такая система способна покрыть базовые потребности домохозяйства.

