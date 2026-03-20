Украинцам будут отключать свет на выходных: что известно о графиках на субботу, 21 марта
В субботу, 21 марта, во всех регионах Украины продолжатся почасовые отключения электроэнергии. Они будут действовать не круглые сутки – свет собираются отключать с 8:00 до 22:00.
Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 20 марта. Для бизнеса и промышленности в то же самое время применят графики ограничения мощности.
Украинцам напомнили, что расписание может меняться в течение дня. Поэтому потребителям советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах своих облэнерго:
Почему вернулись масштабные отключения света
Отключения электроэнергии в середине марта распространились по всей Украине, хотя до этого свет выключали только в "дефицитных" регионах. В некоторых регионах могут также возникать аварийные отключения.
Главные причины возвращения масштабных графиков:
- повреждения энергосистемы в результате российских атак;
- вывод энергоблоков АЭС в плановые весенние ремонты;
- ощутимое похолодание в Украине.
Похолодание и пасмурная погода стали весомым фактором, т.к. из-за этого снизилась выработка электроэнергии на солнечных станциях. В целом же главными причинами ограничений являются повреждения объектов энергетической инфраструктуры, необходимых для передачи электроэнергии.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам советуют рассчитывать мощность солнечных панелей, исходя из собственного потребления электроэнергии, добавляя запас. В среднем для дома достаточно 2,7-4 кВт – такая система способна покрыть базовые потребности домохозяйства.
