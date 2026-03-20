Украинцам будут отключать свет на выходных: что известно о графиках на субботу, 21 марта

В субботу, 21 марта, во всех регионах Украины продолжатся почасовые отключения электроэнергии. Они будут действовать не круглые сутки – свет собираются отключать с 8:00 до 22:00.

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 20 марта. Для бизнеса и промышленности в то же самое время применят графики ограничения мощности.

Украинцам напомнили, что расписание может меняться в течение дня. Поэтому потребителям советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Почему вернулись масштабные отключения света

Отключения электроэнергии в середине марта распространились по всей Украине, хотя до этого свет выключали только в "дефицитных" регионах. В некоторых регионах могут также возникать аварийные отключения.

Главные причины возвращения масштабных графиков:

повреждения энергосистемы в результате российских атак;

вывод энергоблоков АЭС в плановые весенние ремонты;

ощутимое похолодание в Украине.

Похолодание и пасмурная погода стали весомым фактором, т.к. из-за этого снизилась выработка электроэнергии на солнечных станциях. В целом же главными причинами ограничений являются повреждения объектов энергетической инфраструктуры, необходимых для передачи электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам советуют рассчитывать мощность солнечных панелей, исходя из собственного потребления электроэнергии, добавляя запас. В среднем для дома достаточно 2,7-4 кВт – такая система способна покрыть базовые потребности домохозяйства.

