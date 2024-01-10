Украинке не перечислили пенсию: она через суд получила тысячи гривен компенсации морального ущерба

В Чернигове Деснянский районный суд обязал местный Пенсионный фонд заплатить пенсионерке 3 тыс. грн компенсации морального ущерба. Эти деньги он должен получить за то, что чиновники фактически отказались выполнять решение суда и пересчитать ее выплату.

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Об этом говорится в решении суда от 4 января 2024 года. Как говорится в материалах дела, женщина работала в Территориальном медицинском объединении Министерства внутренних дел. Она военная пенсионерка, поэтому размер ее пенсии должны были индексировать с учетом роста заработков на той специальности, которую она занимала. Но Пенсионный фонд этого не делал.

Женщина в суде обязала провести перерасчет за период с 01.12.2019 по 01.10.2021 год. За этот период она должна была получить доплату в размере 195 022 грн. Однако Пенсионный фонд этот перерасчет не произвел.

Пенсионерка еще раз обратилась в суд: на этот раз для получения компенсации морального ущерба, который она понесла из-за отказа перечислить ее пенсию. В суде она просила заплатить ей 15 тыс. грн, но суд решил назначить компенсацию в размере 3 тыс. грн.

По состоянию на лето прошлого года Пенсионный фонд проиграл пенсионерам суды более чем на 50 млрд грн. Но средств в бюджете для выплаты этих сумм нет. В результате украинцы выигрывают суды, получают право пересчета, но все равно остаются без средств.

Помимо самого решения о взыскании с Пенсионного фонда средств также можно получить компенсацию в случае, если возврат задерживают. Но на выплату таких компенсаций в бюджете ПФУ денег тоже нет.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2024 провели перерасчет пенсий. Он связан с повышением минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

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