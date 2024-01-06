Украинцам резко перечислят пенсии: кому прибавят тысячи гривен

В Украине в январе пенсии перечислили четырем категориям пенсионеров. Больше всего получили те, кто по-прежнему имел максимальную пенсию. Их выплата возросла с 20 тыс. 930 грн. до 23 тыс. 610 грн. Минимальная пенсия увеличилась всего с 2093 до 2361 грн.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Перерасчет пенсий в Украине в 2024 году состоится несколькими этапами. Он связан с повышением прожиточного минимума, минимальной зарплаты. Кроме того, должна пройти традиционная ежегодная индексация пенсий.

Как повысили пенсии в январе

Минимальная пенсия выросла с 2093 грн до 2361 грн. Вместе с тем, увеличилась и максимальная пенсия: с 20 тыс. 930 грн до 23 тыс. 610 грн. Также увеличится и доплата за стаж размер которого превышает стандартный. За каждый дополнительный год – 1% прожиточного минимума. То есть выплата выросла с 20,9 до 23,6 грн.

Вместе с повышением минимальной зарплаты также возрос и гарантированный размер пенсии для выполнивших определенные условия. Это 30 лет стажа для женщин, 35 лет стажа для мужчин и возраст не менее 65 лет. До 1 января они должны получать не менее 2680 грн, а с 1 января – 2 840 грн.

Как повысят зарплаты в марте

В марте пройдет традиционная индексация пенсий. Их размер зависит от двух факторов: динамики средней заработной платы и инфляции. По подсчетам OBOZ.UA, повышение пенсий может составить около 15%. Чем больше у пенсии была зарплата и чем больше у него стаж, тем большую выплату он будет получать.

Повышение зарплат в апреле

В апреле минимальную зарплату повысят с 7100 до 8000 грн. В результате снова поднимут гарантию для 65-летних, имеющих достаточный стаж. Вместо 2840 грн пенсия вырастет до 3200 грн.

Отметим, повышение пенсий в 2024-м не компенсирует кумулятивную инфляцию с начала полномасштабной войны. Но, учитывая, что бюджет практически полностью зависит от внешней помощи, без финансирования от ЕС, США и отдельных стран реализовать индексацию не удастся.

Как ранее писал OBOZ.UA, части пенсионеров выплаты повысили на 520 грн. Повышение коснется небольшого количества украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!