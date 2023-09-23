Украинка пожаловалась на пломбу в счетчике, в ответ ее оштрафовали на 15 тысяч: возмущенная женщина подала в суд и выиграла 

Первомайский горрайоный суд Николаевской области обязал местный водоканал списать с клиентки 15 тыс. грн, которые ей доначислили якобы за нарушение, а также заплатить вместо нее судебный сбор. Суд занял сторону клиентки, которую оштрафовали после жалобы на свой счетчик.

Как говорится в материалах дела №484/1267/23, еще в в январе женщина заметила, что пломбирующий материал на счетчике воды перегнил. В этот же день она письменно сообщила водоканал и просила опломбировать счетчик.

"Однако водоканал в этот же день составил акт № 1121, о нарушении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Украины. В акте указано о нарушении ею п.2 раздела 4 Правил, а именно о нарушении опломбирования. На основании указанного акта, ей был доначислен долг на сумму 15 238 грн", – говорится в материалах дела.

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То есть женщина пожаловалась на то, что ее пломба перегнила, сама вызвала коммунальщиков, а они вместо замены пломбы выписали ей штираф. Женщина подала в суд на коммунальное предприятие и потребовало списать всю сумму долга.

Суд принял решение обязать "Первомайскводоканал" списать долг. "Признать незаконным доначисления долга, в сумме 15238 грн, в соответствии с протоколом заседания комиссии Коммунального предприятия "Первомайскводоканал" по рассмотрению обстоятельств нарушения правил пользования системами централизованного водоснабжения и водоотведения, которые были обнаружены в ходе проверок", – говорится в решении суда.

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