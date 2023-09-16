Тариф на электроэнергию в октябре: сколько придется платить украинцам

В Украине в октябре тариф на электроэнергию составит 2,64 грн за кВт*час. Такой тариф установили с июня и его не будут менять как минимум до конца грядущего отопительного сезона.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, в среднем, согласно нормам, семья из четырех человек в месяц тратит 190 кВт*ч электроэнергии. В октябре 2022-го за такой объем тока нужно было заплатить 273,6 грн. Тогда еще действовал тариф в 1,44 грн. В октябре 2023-го за такой же объем электроэнергии украинцам придется платить 501,6 грн.

Тариф на электроэнергию повысили для того, чтобы провести ремонтные работы и подготовиться к отопительному сезону. При этом полученных средств недостаточно для того, чтобы полностью восстановить генерацию тока. Повреждена около 80% энергетических объектов в Украине. При этом на изготовление либо доставку некоторых комплектующих уходят месяцы.

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Стоит отметить, что ночной тариф (который в два раза ниже обычного) действует также и во время возможных отключений тока. Стоимость двухзонного счетчика составляет около 3500 грн. Предположим, он позволит сократить расходы на ток на 30%, в таком случае двухзонный счетчик окупится:

при потреблении 200 кВт*ч в месяц – за 22 месяца;

300 кВт*ч в месяц – за 14,7 месяца;

400 кВт*ч в месяц – за 11 месяцев;

500 кВт*ч в месяц – за 8,8 месяца;

600 кВт*ч в месяц – за 7,3 месяца;

700 кВт*ч в месяц – за 6,3 месяца.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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