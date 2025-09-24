Украинец проигнорировал проблему и "спустил" 173 тыс. грн в унитаз: водоканал рассказал о "триллере" со смывным бачком

Житель Тернополя месяцами игнорировал протекание унитаза, из-за чего использовал более 4700 кубометров воды. Теперь ему придется оплатить согласно платежки почти 173 тысячи гривен за воду, которая непрерывно текла в канализацию.

Об этом сообщает КП"Тернопольводоконал". Житель многоэтажки на ул. Мира месяцами игнорировал проблему, которая в конце концов обернулась для него колоссальными финансовыми потерями .

Речь идет о неисправном смывном бачке унитаза, который непрерывно расходовал воду, а абонент, не реагируя на проблему, накопил долг в 173 000 грн. Все началось с жалоб других жильцов дома, которые заметили большой небаланс в водопотреблении. Разница между объемом воды, поступающей в дом, и тем, что показывали квартирные счетчики, была впечатляющей. Только в августе 2025 года небаланс составил 432 кубометра воды.

Специалисты "Тернопольводоканала" взялись за тщательное обследование дома. Они проверяли квартиры и внутридомовые сети, а жители активно способствовали работе специалистов. Однако одна квартира оставалась недоступной – хозяин не открывал дверь, и даже оставленные записки с просьбой связаться оставались без ответа.

Общение с соседями показало, что за стеной слышен постоянный звук проточной воды. Специалисты применили дистанционное оборудование для заглушения канализации и камеры контроля. Результат подтвердил их опасения, утечка действительно существовала и была серьезной.

После длительных усилий при содействии ЖЭКа водоканаловцы попали в квартиру абонента. Там их ждал шок, ведь из-за неисправного крана и сломанного смывного бачка унитаз превратился в непрерывный фонтан воды. Струя лилась круглосуточно, расходуя ресурсы и средства жителя.

По словам предприятия, неизвестно, почему мужчина, еще не старый, не обратился ни в ЖЭК, ни в водоканал. Постоянный звук утечки и вечно работающий счетчик должны были бы стать очевидными сигналами о проблеме. По данным счетчика, было использовано более 4700 кубометров воды, за что придется заплатить почти 173 тысячи гривен. Небрежность и равнодушие к мелким утечкам обернулись большими финансовыми потерями.

Специалисты отмечают, что даже малейшие проблемы с сантехникой следует решать немедленно. Кроме того, покидая дом на несколько дней, советуют перекрывать шаровой кран перед счетчиком холодной воды. Это поможет избежать утечек и подтоплений во время вашего отсутствия.

