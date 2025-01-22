Украинец получил платежку за газ на 287,7 тыс. грн: его обвинили в том, что он расшатал крышку счетчика

Шевченковский районный суд Львова отменил решение "Львовгаза" о доначислении одному из потребителей 287,7 тыс. грн. Такое доначисление сделали из-за того, что крышка счетчика оказалась расшатанной, однако экспертизу, подтвердившую вмешательство в прибор учета, по правилам не провели.

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Об этом говорится в материалах дела суда, опубликованных в реестре судебных решений 20 января. Так, в ходе экспертизы якобы обнаружили вмешательство в работу счетчика. Однако украинец в суде доказал, что в работу счетчика не вмешивался.

"Также актом экспертизы не установлено, что именно истцом умышленно поврежден счетчик газа, а также повреждение защитного покрытия под крышкой счетного механизма с правой стороны привели к изменению показаний счетчика и непригодность этого счетчика", - говорится в материалах дела.

Представители "Львовгаза" отметили: во время осмотра счетчика выявили признаки несанкционированного вмешательства в работу. А именно: была нарушена пломба, с левой стороны крышки учетного механизма крышка отстает от корпуса, о чем составлен акт о нарушении № 002914. Данный акт подписан потребителем без замечаний.

Представители "Львовгаза" в суде показали видео того, как они проводили экспертизу счетчика. Однако на видео не видно, как они достают счетчик, видео останавливается (возможен монтаж), также не идентифицированы проводившие экспертизу. А количество людей, проводивших экспертизу, отличается от числа подписавших результаты экспертизы.

Суд решил: иск удовлетворить, признать противоправным и упразднить решение Центральной комиссии по рассмотрению акта о нарушении Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Львовгаз".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей с 1 января остается на уровне 7,96 грн за куб. Коммунальные тарифы не будут просматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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