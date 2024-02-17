Украинец отказался платить за доставку газа и выиграл первый суд: после апелляции его долг увеличили на 7 тысяч

Волынский апелляционный суд упразднил решение Луцкого горрайонного суда о "незаконности" платы за доставку газа. Суд постановил удовлетворить иск облгаза и взыскать с потребителя долг за доставку, а также 7 тысяч судебных издержек.

Об этом пишет "Газправда". Напомним, что в декабре прошлого года судья Луцкого горрайонного суда Виталий Ковтуненко отказал Волынеблгазу во взыскании задолженности за распределение. Свое решение он обосновал, в частности, и тем, что постановления регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – не прошли государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Некоторые медиа ошибочно трактовали это решение как признание доставки газа незаконным. Между тем, в НКРЭКУ подчеркнули, что ее решения не подлежат такой регистрации - согласно Закону о НКРЭКУ.

Волыньоблгаз подал апелляцию на такое решение Луцкого горрайонного суда и в итоге выиграл дело. При этом сам долг за доставку по этому делу был чуть больше 10 тысяч гривен. Но в апелляции облгаз взыскал с ответчика еще и судебные издержки – почти 7 тысяч гривен.

Еще одно нововведение с января

В Украине ввели плату за обслуживание внутридомовых сетей (третья платежка за газ). Ее размер составит от 40 до более 1500 грн. Сумма зависит от состояния дома, а также количество квартир в нем.

"Газмережі" (входит в группу "Нафтогаз") уже опубликовали на своем сайте ориентировочную стоимость обслуживания внутридомовых сетей. Это не единственный оператор в Украине, "Газмережі" обслуживают потребителей в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Волынской, Черниговской, Закарпатской, Тернопольской, Запорожской областях.

Кто-то заплатит всего 40,16 грн (наименьший счет), а кому-то придется отдать около 1,5 тыс. грн. К примеру, в городе Александрия Кировоградской области жители дома на ул. Мира, 12 (это двухэтажный кирпичный дом) должны заплатить 1475,4 грн с квартиры. А в Александрии по ул. Садовой, 33а находится панельная многоэтажка, где каждый житель получит счет всего на 95,15 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ с 1 января 2024 года не изменился. Абсолютное большинство украинцев пользуются услугами "Нафтогаза".

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