Украине может не хватить своего газа для прохождения зимы: сколько придется докупать

Украина стала независимой в обеспечении себя газом. Достичь этого удалось за счет собственной добычи. Тем не менее, дополнительное топливо для прохождения пикового периода холодов докупить придется – однако речь идет о некритических объемах в 2-3 млрд кубометров.

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Об этом OBOZ.UA рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. Он отметил: после начала боевых действий было зафиксировано "некоторое снижение добычи" – однако в дальнейшем:

Было "не допущено дальнейшее падение добычи".

Произошло "некоторое наращивание всего этого".

"Это чрезвычайно важно, потому что означает, что мы не зависим ни от Востока, ни от Запада с точки зрения импорта газа. Импорт означает, что нам нужно что-то купить, потому что своего не хватает. Есть небольшие объемы импорта, они запланированы, но это абсолютно не критический уровень", – сказал Гончар.

Впрочем, отметил он, потребление газа в стране сократилось. А потому переход на фактически полноценное самообеспечение не является "сильным поводом для гордости". Причинами же снижения потребления газа в Украине, по его словам, являются:

война;

остановка в связи с разными факторами газоемких отраслей.

"Соответственно, нам хватает газа. Однако на пике потребления, на пике зимних холодов, очевидно, что будет некоторый объем импорта газа, но опять же это не будет носить какого-то критического характера ... Возможно, нам понадобится до 2-3 млрд кубических метров импорта газа для преодоления этого пикового потребления", – констатировал Гончар.

Украинцев предупредили о возможном росте тарифов на газ

В то же время, отметил он, после завершения текущего отопительного сезона (обычно заканчивается 15 апреля) в Украине могут повысить цены на газ. Среди причин же предполагаемого роста расценок – необходимость развивать собственную добывающую промышленность, а также поддерживать уже действующую инфраструктуру в надлежащем состоянии.

В то же время, по словам Гончара, во время текущего же отопительного сезона ожидать повышения не стоит. Ведь если бы такой пересмотр тарифов был запланирован, "он был бы заранее анонсирован".

"Но так или иначе, без пересмотра тоже не обойтись. Потому что если мы хотим заботиться об увеличении собственной газовой добычи, то нужно где-то брать на это средства. И в этом контексте, конечно, можно много говорить о привлечении иностранных инвестиций или инвестиций собственных, внутренних инвесторов, но, так или иначе, поддержание всей газовой инфраструктуры, инфраструктуры доставки газа ...тариф нужно пересматривать", – констатировал Гончар.

При этом он подчеркнул: дело еще и в том, что параллельно растут как цены на материалы и комплектующие, так и другие тарифы. К примеру, на электроэнергию, "которая используется и в газовой отрасли".

"Так или иначе, эти тарифы соответственно нужно будет пересматривать. Да, это непопулярная мера, она всегда была непопулярна", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за ноябрь украинцы заплатят за газ по прежним годовым тарифам. В целом стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в ноябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

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