"Это будет действительно угроза": эксперт назвал настоящую цель российской провокации с блэкаутом на ЗАЭС

Россия устроила провокацию с обесточиванием оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), так как пытается переподключить ее к собственной энергосистеме. Такой сценарий является угрожающим, т.к. у оккупантов в "Росатоме" нет специалистов, которые могли бы эффективно управлять станцией, модернизированной уже в независимой Украине.

Об этом OBOZ.UA рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, ситуация усугубляется политикой МАГАТЭ, которое остается под серьезным российским влиянием, так как около 40% генеральной дирекции агентства составляют граждане РФ.

"Все, что сейчас происходит, – это чистая провокация Кремля, которая вообще происходит с одной и единственной целью – пытаться переподключить реакторы Запорожской атомной к московитской энергосистеме. И это уже в свою очередь может стать угрозой, потому что Запорожская атомная была значительно модернизирована за время независимости, модернизирована при участии американских партнеров – и глубоко. Соответственно, у "Росатома" просто нет знаний и навыков для того, чтобы правильно оперировать эту станцию. Они там уже много нехороших вещей наделали, но совершенно понятно, что если они начнут запускать реакторы, это будет действительно угроза", – объяснил Харченко.

Он отметил, что на данный момент Украина физически не дает подключить ЗАЭС к российской сети. МАГАТЭ в свою очередь не может действовать непосредственно на станции, а накладывать санкции на "Росатом" отказывается.

"Примерно 40% сотрудников генеральной дирекции МАГАТЭ остаются людьми с российскими паспортами. И это беда, которую, к сожалению, пока никто даже не начал решать... В текущей ситуации они там, на месте, ничего сделать не могут. Станцию превратили в военную базу, и это надо понимать ... Что они могут сделать? Это начать загонять "Росатом" санкциями, ограничениями. Они не хотят этого делать и не делают", – резюмировал эксперт.

Оценки Харченко совпадают с официальной позицией Украины. Так, как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Россия намеренно отключила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС. В МИД считают, что это было ручное отключение, проведенное как тест, пока РФ готовится повторно подключить оккупированную Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме.

Ситуация на ЗАЭС

По состоянию на 7 октября ЗАЭС находится без внешнего энергоснабжения почти две недели, завися от резервных источников питания. Еще 23 сентября в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы – блэкаут стал десятым за время оккупации АЭС россиянами.

Внешнее питание нужно любой АЭС, даже если она не работает. Без него реакторы станции могут взорваться.

РФ заявила, что отключение внешнего энергоснабжения на ЗАЭС произошло якобы в результате ударов со стороны Украины. А ремонтировать ветку электропередачи якобы опасно из-за возможных новых ударов ВСУ. В то же время в Greenpeace подтвердили, что Украина не обстреливала линии электропередач к ЗАЭС. Эксперты McKenzie тоже оценили район вокруг опор и сети линий электропередач Запорожской атомной станции и утверждают, что нет никаких доказательств военных ударов. Это свидетельствует, что отключение атомной электростанции было устроено россиянами намеренно.

В МАГАТЭ уверяют, что ведут переговоры с Украиной и Россией "для содействия ремонту" поврежденной ЛЭП и скорейшего восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС. При этом 6 октября сотрудники агентства зафиксировали серию обстрелов в районе электростанции. Кто именно их нанес – МАГАТЭ не уточнило.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября в МАГАТЭ заявили, что резервного топлива для аварийных дизель-генераторов на ЗАЭС осталось только на 10 дней. Таким образом, уже 10-11 октября ситуация на станции может стать критической.

