Топлива для генераторов осталось на 10 дней: в МАГАТЭ призвали не допустить ядерной аварии на ЗАЭС

На оккупированной Запорожской АЭС критическая ситуация – станция уже более недели без подключения к энергосистеме работает исключительно на аварийных дизельных генераторах, резервного топлива для которых осталось на 10 дней. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет переговоры с Украиной и Россией для содействия ремонту поврежденной ЛЭП и скорейшего восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Видео дня

Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси. Он отметил, что постоянно контактирует с обеими сторонами, чтобы обеспечить быстрое подключение станции к электросети.

По его словам, сейчас станция работает на аварийных дизель-генераторах, которые остаются "последней линией обороны".

"Хотя станция сейчас справляется благодаря своим аварийным дизель-генераторам – последней линии обороны – и нет непосредственной опасности, пока они продолжают работать, это явно неустойчивая ситуация с точки зрения ядерной безопасности. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии", – сказал директор МАГАТЭ.

Сейчас на ЗАЭС работают 8 аварийных генераторов, еще 9 находятся в режиме ожидания и три – на техобслуживании.

По информации МАГАТЭ, запасов топлива достаточно на десять дней работы дизельных генераторов. Также агентство подтвердило, что охладительные бассейны остаются заполненными, а мониторинг не фиксирует превышений радиационного фона как на территории станции, так и за ее пределами.

В МАГАТЭ отметили, что Украина заявила о готовности отремонтировать резервную линию электропередач 330 кВ, которая была отключена с начала мая.

"Но военная ситуация пока не позволяет этого сделать", – "дипломатично" отметили в агентстве.

Гросси также делает вид, что не понимает, из-за какой из сторон возникла критическая ситуация на оккупированной ЗАЭС и обращается с призывами к обеим.

"Крайне важно, чтобы внешнее энергоснабжение было восстановлено. Я настойчиво призываю обе стороны работать с нами и дать возможность осуществить эти критически важные ремонты. Как я неоднократно подчеркивал, ядерная авария не в интересах ни одной стороны, и должны быть приложены все усилия, чтобы этого не произошло", – заявил Гросси.

Риск ядерной катастрофы

Сейчас ситуация на ЗАЭС чрезвычайно опасна. В случае полного выхода из строя резервных систем существует реальная угроза расплавления ядерного топлива.

В Министерстве энергетики подтвердили информацию МАГАТЭ. Агентство официально подтвердило, что станция, которая из-за действий российских оккупантов уже десятый день работает без основного источника питания, сейчас функционирует исключительно на резервных дизель-генераторах, что создает нестабильную и критическую ситуацию.

"Игнорирование россиянами норм и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы линий электропередач и создание препятствий для их восстановления украинскими специалистами – все это может привести к развитию событий по наихудшему сценарию", – отметил главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков.

Министерство энергетики призвало международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы предотвратить ядерную катастрофу и как можно быстрее вернуть станцию под контроль Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

Именно российские оккупанты постоянными обстрелами препятствуют ремонту линий электросети на ЗАЭС. Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна-агрессор Россия игнорирует любые проблемы ядерной безопасности, связанные с ситуацией на захваченной ею Запорожской АЭС. Он напомнил, что мы уже видели такую модель поведения в 1986 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!