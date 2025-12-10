Украина продает свет в Молдову? Энергетики рассказали, почему отключений стало больше

В Украине часто ходят слухи, что якобы электроэнергию продают за границу и именно поэтому вводят частые отключения света. На самом деле Украина не продает ток, а отключения вызваны российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Проверить экспорт и импорт можно на официальных ресурсах ENTSO-E и JAO, а также на сайте НЭК "Укрэнерго".

Видео дня

Информацию о продаже электричества в Украину опровергли в энергокомпании ДТЭК. Там отметили: в эти выходные в соцсетях активно распространялись слухи о том, что Украина якобы продает электроэнергию за границу, в частности в Молдову, а масштабные отключения света внутри страны якобы связаны именно с этим.

В сообщениях утверждали, что электроэнергии в стране достаточно, но ее "вывозят", оставляя украинцев без света. Энергетики официально заявляют, что эта информация не соответствует действительности. В ночь на субботу (6 декабря) Россия осуществила одну из самых массированных комбинированных атак по энергетической инфраструктуре Украины. По объектам генерации и сетям били ракетами "Кинжал", "Искандер", крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами.

В результате обстрелов был поврежден ряд ключевых энергообъектов, что привело к дефициту мощностей и необходимости применения графиков отключений. После начала полномасштабного вторжения и синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E энергосистемы Украины и Молдовы работают в едином энергетическом контуре.

Именно поэтому после очередной российской атаки Молдова была вынуждена срочно обратиться за аварийной помощью к Румынии, чтобы стабилизировать собственную энергосистему. Отмечается, что это стандартная практика в рамках единой европейской энергосети и никоим образом не связана с коммерческим экспортом электроэнергии из Украины.

Энергетики отмечают, что после массированных обстрелов Украина, наоборот, привлекает аварийную помощь от соседних государств, чтобы сбалансировать систему и избежать масштабных аварий. В периоды дефицита ни один коммерческий экспорт физически невозможен.

Более того, после каждого удара продолжается круглосуточная восстановительная работа, ведь энергетики ремонтируют подстанции, линии электропередачи и поврежденные энергоблоки, чтобы свет как можно скорее вернулся в дома украинцев. Именно разрушение генерации и сетей является единственной причиной отключений.

Как проверить, действительно ли Украина экспортирует электроэнергию

На ресурсе Newtransparency.entsoe.eu

Это официальный ресурс европейской энергосистемы ENTSO-E, к которой с 2022 года присоединилась и украинская объединенная энергосистема (ОЭС). Чтобы увидеть, есть ли экспорт электроэнергии, по ссылке нужно выбрать Украину.

Далее следует перейти в раздел Transmission и выбрать в выпадающем меню пункт Scheduled Commercial Exchange. Все значения, которые на графике будут выше нуля, – это продажа тока. Ниже нуля – закупка. Также над графиком можно выбирать конкретные даты.

На европейской платформе JAO

Там размещается информация о ежедневных межгосударственных аукционах по экспорту и импорту электроэнергии. Поэтому можно посуточно отслеживать отсутствие поставок из Украины, например, в Словакию, Венгрию или Польшу. Важно помнить о перетоках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинское правительство планирует перераспределить потребление и направить больше тока для бытовых потребителей, поэтому продолжительность отключений электроэнергии для населения в Украине может сократиться, а вот критической инфраструктуры станет меньше. Также планируют уменьшить освещение улиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!