Продолжительность отключений света в Украине изменится: в правительстве приняли важное решение

Длительности отключений электроэнергии для населения в Украине может сократиться. Для этого украинское правительство планирует перераспределить потребление и направить больше тока для бытовых потребителей.

Об этом после координационного совещания с участием в частности и.о. министра энергетики Артема Некрасова и главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко заявила премьер-министр Юлия Свириденко. Участники встречи скоординировали дальнейшие шаги для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.

"По всей стране по состоянию на сейчас работают три очереди графиков почасовых отключений. Работаем над сокращением их продолжительности. Готовим ряд решений Правительства, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей", – отметила Свириденко.

На восстановление понадобятся недели

Впрочем, еще недавно Виталий Зайченко заявил, что новые удары врага привели к увеличению продолжительности отключений света, а на восстановление энергосистемы требуется длительное время. По его словам, для возвращения к более стабильному режиму работы надо будет минимум несколько недель.

"Для того, чтобы улучшить ситуацию, работают бригады энергетиков, но ситуация достаточно тяжелая, и единственным средством улучшения ситуации является уже изменение поведения наших потребителей", – подчеркнул Зайченко.

Он пояснил: украинцы могут помочь энергетикам, которые работают непрерывно и в сложных условиях, уменьшив свое потребление до самого низкого уровня.

Украина наращивает импорт тока

На фоне активизации российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры Украина усиливает свои позиции как нетто-импортера электроэнергии. Всего в ноябре было импортировано на 15% больше тока, чем в октябре – 415 тыс. МВт-ч.

Лидером среди других соседних стран была Венгрия, на которую приходится 44% всей импортируемой электроэнергии. Также, по сравнению с октябрем, резко выросли объемы импорта из Молдовы и Словакии – в 2 и 10 раз соответственно.

В то же время импорт электроэнергии из других стран сократился: больше всего – из Польши (-23%). Но несмотря на это, по сравнению с ноябрем 2024 года, Украина увеличила импорт электроэнергии на 150%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, член Комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк уверен, что зимний период 2025-2026 годов в Украине пройдет без масштабных блэкаутов благодаря отработанным алгоритмам работы энергосистемы. Временные отключения возможны лишь локально и зависят от погоды и интенсивности воздушных атак.

