Украина получила первую в 2026 году партию газа из США: на сколько хватит

Украина получила первую в 2026 году партию сжиженного природного газа (СПГ) из США. Объем партии составил 100 млн куб. м – этого хватит для обеспечения газом около 700 тыс. семей зимой в течение месяца.

Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины", которая и обеспечила поставки топлива совместно с польским государственным концерном ORLEN. Газ доставили на СПГ-терминал в Польше, откуда его перекачали в Украину.

"Дополнительные объемы газа крайне важны в период экстремальных морозов и террористических российских атак на энергетическую инфраструктуру... Следующие партии американского газа уже законтрактованы и будут доставлены в Украину в феврале–марте", – отметил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий

Путь танкера из Соединенных Штатов длился 20 дней – его приняли в конце января в СПГ-терминале в городе Свиноуйсьце (Польша). После регазификации он стал доступен для нужд Украины.

Полученная партия составляет около 10% потребностей Украины в 2026 году. Всего в этом году "Нафтогаз" планирует импортировать из США до 1 млрд куб. м СПГ – этого должно хватить для стабильной работы энергосистемы в условиях войны.

Что предшествовало

По оценкам "Нафтогаза" из-за массированных российских обстрелов в начале октября 2025 года добыча собственного газа в Украине упала на 30%. Это произошло после того, как в результате февральских атак была потеряна половина добычи, но к октябрю ее восстановили до уровня начала года.

По оценкам СМИ, если РФ не прекратит уничтожать энергетику Украины, к концу марта 2026 года потребности импорта могут достичь около 4,4 млрд куб. м. Это может стоить экономике около 2 млрд евро.

В то же время за весь 2025 год было импортировано около 6 млрд куб. м, что стало рекордом за последние пять лет. Именно на импорт делается ставка во время нынешнего отопительного сезона. В "Нафтогазе" уверяют, что большая часть финансовых потребностей для закупки импортного газа была закрыта. В компании рассматривают диверсификацию поставок – одним из направлений называли именно американский СПГ – в прошлом году из США было поставлено 600 млн куб. м, а в первом квартале 2026 года законтрактовано 300 млн куб. м.

Как уже сообщал OBOZ.UA, для стабильного прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов Украина нуждается в импорте более 4 млрд куб. м газа и финансово-технической поддержке партнеров. Большая часть объема уже закуплена и использована, а остаточный дефицит финансирования составляет около 100 млн долларов.

