Украине не хватит газа до конца зимы? В Кабмине объяснили ситуацию

Украина нуждается в импорте более 4 млрд кубометров газа и финансово-технической поддержке партнеров для стабильного прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов. Большую часть объема уже закуплено и использовано, а остаточный дефицит финансирования составляет около 100 млн долларов.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, разъясняя заявление, которое ранее озвучил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время энергетической сессии в Украинском доме на полях Всемирного экономического форума. Накануне зимы Украина накопила в подземных хранилищах 13,2 млрд кубометров природного газа .

Такой объем стал основой для стабильного старта отопительного сезона. В то же время была озвучена потребность в импорте более 4 млрд кубометров газа, что вызвало беспокойство в обществе.

В Министерстве подчеркнули, что речь идет обо всем отопительном сезоне 2025-2026 годов, половину которого страна уже прошла. Соответственно, значительная часть необходимого импортного газа уже закуплена, доставлена в Украину и использована потребителями.

По словам Соболева, большую часть финансирования импортных закупок обеспечено заблаговременно. Сейчас незакрытые потребности оцениваются примерно в 100 млн долларов, однако эти средства касаются только остального объема газа, который планируется импортировать в феврале-марте.

Правительство совместно с НАК "Нафтогаз Украины" и при поддержке международных партнеров уже обеспечило основную часть необходимых ресурсов. Поиск финансирования для покрытия остаточного дефицита продолжается, и, как подчеркивают в министерстве, никаких угроз по импорту газа по состоянию на сегодня нет.

Отдельным вызовом остается влияние российских ударов по газодобывающей инфраструктуре. Весной 2025 года Россия уничтожила около 50% мощностей добычи, однако уже через шесть месяцев они были восстановлены примерно на 110%.

Осенью произошли новые атаки, в результате которых было потеряно еще около 40% мощностей. Однако эти повреждения также удалось оперативно ликвидировать благодаря помощи партнеров и участию компаний из США и Европы, которые предоставили техническую и инженерную поддержку.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что в течение прошлого года компания закупила около 6 млрд кубометров газа. Сотни миллионов кубометров были доставлены из США в виде сжиженного природного газа.

Сейчас "Нафтогаз" не имеет прямых долгосрочных контрактов с СПГ-продавцами, однако находится в активных переговорах. Для оперативных поставок компания сотрудничает с польским холдингом Orlen, который поставляет американский СПГ по срочным запросам.

Кроме самого ресурса, Украина остро нуждается в оборудовании для поддержания стабильной работы газовой системы в условиях постоянных обстрелов. Речь идет о компрессорах, турбинах, оборудовании для закачки газа в хранилища и его транспортировки к потребителям. В министерстве отмечают, что без этой техники даже имеющиеся запасы газа невозможно эффективно использовать, поэтому техническая помощь партнеров остается критически важной составляющей энергетической безопасности.

По словам Соболева, без такого оборудования даже имеющиеся объемы газа сложно эффективно использовать. Именно поэтому помощь партнеров в поставке техники является не менее важной, чем финансирование закупок топлива.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в феврале 2026 года тариф на газ не изменится для большинства потребителей. Кубометр для клиентов "Нафтогаза" (а это около 99% бытовых потребителей) будет стоить 7,96 грн.

