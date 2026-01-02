Столько газа Украина не импортировала уже 5 лет: из какой страны поступило больше всего

На фоне российских атак на газодобывающую инфраструктуру в Украине в 2025 году было импортировано почти 6,5 млрд кубометров газа – рекордное количество за последние пять лет. Почти половина этого объема приходится на Венгрию.

Как сообщает ExPro, по сравнению с предыдущим годом объемы газового импорта в 2025-м выросли в девять раз – с 724 млн до 6,47 млрд куб. м. Это связано с дефицитом природного газа в Украине.

Почему вырос экспорт

Потеря значительных объемов внутренней добычи природного газа из-за массированных российских обстрелов . Наибольшие атаки на добычу произошли в феврале и октябре – в результате добыча падала на 40-60%.

Малые запасы газа в хранилищах в начале года.

Во второй половине года цены на природный газ на украинском рынке превысили европейские. Из-за этого Украина вернулась к ценообразованию "импортный паритет+".

Меньше всего импортировано в январе 2025 года – всего 43 млн куб м, а в феврале показатели выросли более чем в 12 раз. Больше всего газа было импортировано в июле – 833 млн куб м (активная подготовка к отопительному сезону).

Какие страны продавали газ Украине

Венгрия – 2,94 млрд куб. м (45,5% всего импорта).

Польша – 2,1 млрд куб. м (32,5%).

Словакия – 1,33 млрд куб. м (20,5%).

Юг (Трансбалканское направление или Вертикальный коридор) – 97 млн куб. м (1,5%).

"Реальные объемы импорта природного газа в 2026 г. будут зависеть от хода войны. Состояние внутренней добычи природного газа и объемы потребления будут напрямую влиять на объемы импорта газа в 2026-м и в последующие годы", – констатируют аналитики.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ноябрь 2025 года стал рекордным для Украины по объемам закупки электроэнергии за рубежом – импорт вырос на 17,2% по сравнению с октябрем и достиг максимума с начала года. В то же время экспорт тока почти прекратился, сократившись на 94,2% – это худший результат с сентября прошлого года.

