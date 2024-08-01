У украинцев за долги по коммуналке могут забрать даже мебель: как наказывают, когда насчитают огромные штрафы и почему не платят богатые

В Украине растут долги по коммунальным услугам. В столице только за тепло и горячую воду "Киевтеплоэнерго" задолжали рекордные 6,5 млрд грн. Сумма долга продолжает расти. При этом наиболее бедные потребители – пенсионеры – исправно платят за коммунальные услуги. В то время как владельцы больших квартир наоборот – накапливают десятки тысяч долгов.

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О том, как наказывают за долги по коммуналке и когда может забрать даже мебель, читайте в материале OBOZ.UA.

Среди должников украинцы с имуществом на миллионы гривен: кто не платит за коммуналку

"У нас самая большая должница – владелица двух квартир, в которых она не живет", – рассказывает член правления ОСМД недалеко от Киева. Женщина еще до большой войны инвестировала свои сбережения в жилье, получила право собственности, однако так и не сделала ремонт в своей недвижимости.

"Она сама жила в большом частном доме, а в нашем ЖК у нее две квартиры. Она их продает уже год, но такую цену загнула, что желающих нет. Все время она ни за какую коммуналку не платит. А недавно заявила, что она вообще была вынуждена уехать в Германию, чтобы жить на выплаты для беженцев, потому что в Киеве в доме ей стало слишком дорого", – рассказывает представитель ОСМД.

Примеры, когда за коммуналку не платят те, кто действительно имеет финансовую возможность платить, – не редкость. Недавно в "Киевтеплоэнерго" озвучили список своих крупнейших должников. В топ попала многоэтажка на бульв. Леси Украинки, 23. Это элитная многоэтажка. Сейчас на популярной площадке недвижимости здесь продаются квартиры площадью от 76 квадратов и по цене до 460 тысяч долларов.

В этом здании за отопление имеют долги 90% квартир. Общая задолженность по состоянию на 1 июля составила 1,6 млн грн. OBOZ.UA просмотрел десятки исков "Киевтеплоэнерго" к должникам. Самый большой за последнее время – иск на 263,1 тыс. грн. Как удалось выяснить из реестра судебных решений, должница – жительница Святошинского района Светлана. Она не платит за отопление и горячую воду в течение десяти лет. При этом женщина активно пользуется горячей водой.

Суд рассмотрел иск и обязал Светлану выплатить долг. С момента оглашения решение прошло несколько месяцев. Сейчас киевлянка находится в реестре должников, однако всю сумму она так и не выплатила. Накапливать долг Светлана начала еще в трудоспособном возрасте. Сейчас ей 65 лет: по закону в счет погашения долга у нее можно забирать не больше 20% пенсии ежемесячно.

"Суммарная задолженность пересекла рекордную отметку в 6,5 млрд грн. При этом подавляющее количество потребителей своевременно платит. Сформировалась такая категория потребителей услуг, которая по каким-то причинам осуществляет системное накопление задолженности", – рассказывает директор структурного подразделения "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

В столице около миллиона лицевых счетов, из которых 160 тысяч долгое время накапливают задолженность и не обращаются по поводу реструктуризации. Почти 4,5 млрд долга приходится именно на эти 16 %. Около 10% абонентов не произвели никакой оплаты за потребленные услуги за весь прошлый отопительный сезон 2023/2024.

Как наказывают за долги и почему выгоднее заплатить вовремя

"Единственным методом борьбы с хроническими должниками являются штрафные санкции, как того требует действующее законодательство. В декабре 2023 года Кабинет министров Украины принял Постановление № 1405, которым отменил мораторий на применение штрафных санкций к должникам", – говорит Лопатин.

Для должников есть такое наказание:

за каждый день просрочки платежей нужно платить пеню в размере 0,01% (совокупный размер пени не может составлять более 100%). Также вернули начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги населением;

(совокупный размер пени не может составлять более 100%). Также вернули начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги населением; должникам могут в любой момент отключить коммунальную услугу (если это технически возможно).

(если это технически возможно). потребителя коммунальной услуги обязали за месяц информировать о своем переезде.

Как и раньше, против должника могут в любой момент подать в суд. Исполнительная служба имеет право наложить арест на имущество, взыскать взаймы личную технику, вещи. Кроме того, по закону банки обязаны после обращения судебного исполнителя блокировать счета украинцев.

В результате суд может обязать украинца заплатить даже больше, чем он задолжал. Например, согласно материалам дела №753/1966/24, "Евро-Реконструкция" подала иск о взыскании задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с учетом индекса инфляции и 3% годовых, начисленных на сумму задолженности.

В результате должнику придется, кроме самого долга, заплатить еще 8,9 тыс. грн (инфляционные расходы) и 2,4 тыс. грн – 3% штрафа. Если должник не платит и не имеет возможности арестовать его счета, исполнительная служба вправе в счет долга забрать и продать на торгах почти любое имущество.

В нормативах прописан минимальный набор мебели, посуды на каждого человека в семье. А все "лишнее" могут унести. Затем имущество должника оказывается на открытых торгах СЕТАМ. Сейчас за 675 грн продается люстра должника. В лоте находится фотография, где люстра все еще зафиксирована на потолке.

А по стартовой цене в 16 грн продают старый стул, который забрали у должника. По цене в 3,75 грн продают старый кнопочный телефон, который также забрали у должника. Речь идет не только о должниках, не плативших за коммуналку. Исполнительное производство могут открыть из-за любого долга: за алименты, неуплаченный кредит или коммуналку.

Коммунальные услуги – такой же товар, как хлеб или макароны. Но если съесть свой хлеб украинцы могут после того, как заплатят за него, воспользоваться водой, электроэнергией или газом можно еще до оплаты. Именно это и создает ложное впечатление, что оплата не обязательна. На самом же деле украинцы, которые не платят за коммуналку, наносят вред всем потребителям. Неуплата создает угрозу коллапса коммунальных предприятий, не дает возможности полноценно приготовиться к отопительному сезону, замедляет ремонтные работы и т.п.