Цифры в платежках за свет выросли: почему повысили тариф и как экономить

За год – с июня 2022 года по июнь 2023-го – в Украине значительно подорожала электроэнергия. Тариф увеличился сразу на 69,7%. Также выросли в цене и другие услуги ЖКХ – в целом на 15,2%.

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Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, также значительно подорожили:

уборка мусора – на 17,1%;

содержание и ремонт жилья – на 12,6%.

Услуги по управлению многоквартирными домами – подорожали на 2,4%. Водоснабжение – на 0,8%.

Тарифы на газ остались на прежнем уровне. А вот горячая вода и отопление подешевели – хотя и практически незаметно, на 0,2%.

Ощутимо выросли тарифы и за месяц – с мая по июнь, на 11,9%. При этом изменились расценки только на две услуги:

электроэнергия подорожала на те же 69,7%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,3%.

Почему в июне электричество так подорожало

Резкий скачок стоимости электричества объясняется просто: с 1 июня тариф в Украине повысили до 2,64 грн/кВт*ч при любом потреблении. До этого же расценки были:

1,44 грн для потребляющих в месяц менее 250 кВт*ч;

1,68 грн для тех, кто использует более 250 кВт*ч.

Среди причин повышения – необходимость проведения ремонтов энергосети. Как объяснили в госкопмании "Оператор рынка", ущерб, который был нанесен вследствие вражеских атак, "значительный и, соответственно, требует компенсации, чтобы подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду".

"Именно это было причиной для установления новых тарифов на электрическую энергию", – отметили там.

В то же время в НБУ отмечают: увеличение тарифа на свет не привело к катастрофическому росту цен на остальные продукты и услуги. Более того, оно и не остановило снижение темпа роста инфляции.

"В июне были повышены тарифы на электроэнергию для домохозяйств, несколько больше, чем ожидал НБУ. Что, однако, не помешало дальнейшему снижению инфляции", – рассказали в регуляторе.

Как сэкономить на электричестве

Впрочем, несмотря на рост тарифа, лишних трат при потреблении света можно избежать. В частности, помощью двухзонного и трехзонного тарифов. Так:

двухтарифный счетчик работает по принципу "день – ночь", т. е. электроэнергия днем дороже, а ночью дешевле.

Для примера возьмем семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу (2,64 грн) – на 792 грн.

Если половина потребляемой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу (1,32 грн). За потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 264 грн и столько же за дневное. То есть в сумме – 528 грн.

Таким образом только за один месяц можно сэкономить более 260 грн.

Трехтарифный позволяет платить меньше не в пиковые часы потребления, но больше – в пиковые.

В частности, с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 цена тока умножается на 1,5. С 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 действует стандартный тариф. С 23:00 до 7:00 тариф умножается на 0,4.

Трехтарифный учет лучше всего подойдет тем, кто живет не в стандартном графике дня. То есть практически не пользуется электроприборами в традиционные пиковые часы перед работой и после нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию в Украине решили повысить не только для бытовых потребителей, но и для бизнеса. Речь идет о пересмотре предельных цен с 1 июля 2023 года. Решение было вынужденным – стране нужны средства на восстановления пострадавшей от российских атак энергосистемы.

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