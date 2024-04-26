Цифры удивят: кому и когда могут повысить суммы в платежках за свет

Несвоевременная подача показаний счетчика электроэнергии может привести к повышенным счетам за свет из-за расчета по среднесуточному объему потребления. Важно подавать показания своевременно: за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца.

Об этом говорится в разъяснении энергокомпаний Yasno. Если вы хотите избежать дополнительных затрат на электроэнергию, важно вовремя передавать показания счетчика в указанные дни.

Когда нужно подавать показания

Украинским потребителям предоставляется всего 5 дней, чтобы передать показания счетчика электроэнергии. Эта процедура должна выполняться один раз в месяц: за два дня до завершения текущего календарного месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.

В случае задержки представления показаний данные из 1 числа рассчитываются на основе среднесуточного объема потребления электроэнергии. Если потребитель не успел подать показания счетчика в установленное время, объем потребления за предыдущий месяц будет определен путем расчета по среднесуточному показателю.

Такая практика закреплена в Кодексе коммерческого учета электроэнергии. Это может привести к увеличению суммы, указанной в счете за электроэнергию, поэтому важно не забывать своевременно передавать показания счетчика.

Как передать показания счетчика

Показания счетчика электроэнергии можно передать несколькими способами. К примеру:

в личном кабинете на сайте ДТЭК;

позвонив в колл-центр ДТЭК в вашем городе, написав туда через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Massenger);

ДТЭК в вашем городе, написав туда через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Massenger); с помощью "Приват24" , для этого требуется:

, для этого требуется: зайти в приложение с мобильного телефона или компьютера;

перейти в раздел " Платежи" - "Коммунальные платежи ";

"; ввести свой населенный пункт, а также IBAN, ЕГРПОУ или номер расчетного счета;

выбрать получателя – начальная квитанция сформируется автоматически ;

; проверить данные и дозаполнить информацию, включая заполнить подпункт "Ввести показания счетчиков".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, являющиеся клиентами "Нафтогаза", еще не менее года будут платить за потребленный газ 7,96 грн за кубометр (с НДС). Дело в том, что компания зафиксировала текущую цену минимум до 30 апреля 2025 года.

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