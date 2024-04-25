Украинцам рассказали, каким будет тариф на газ с 1 мая: сколько придется платить "Нафтогазу"

Украинцы, являющиеся клиентами "Нафтогаза" (коих большинство в стране), будут еще минимум год платить за потребленный газ 7,96 грн за кубометр (с НДС). Дело в том, что компания зафиксировала текущую цену по меньшей мере до 30 апреля 2025 года.

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: период действия обновленного тарифа начинает действовать с 1 мая 2024 года. Т.е., уже через несколько дней.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и дальше будет стоить 7,96 грн. Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно", – говорится в сообщении.

Какие суммы будут в платежках

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Коммуналка в Украине ощутимо подорожала

В то же время, в Украине выросли расценки на коммунальные услуги. За год – с марта-2023 по март-2024 – тарифы увеличились в целом на 12,8%. При этом, к примеру, конкретно электроэнергия, по данным Госстата, подорожала сразу на 69,7%, а водоснабжение подешевело на 0,8%.

Кроме электроэнергии подорожали услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,1%. А также:

содержание и ремонт жилья – 3,1%;

уборка мусора – 1,6%.

В то же время, стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь о:

природном газе;

горячей воде и отоплении.

Кроме того, сразу на две услуги расценки снизились. Это:

водоснабжение, подешевевшее на 0,8%;

канализация – на 0,5%.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно вовремя рассчитываться с компанией –до 15-го числа каждого месяца.

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