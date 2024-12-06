Три украинские АЭС возобновили производство электроэнергии после обстрелов: сколько реакторов работает

Три украинские атомные электростанции (АЭС) – Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская – в значительной степени возобновили производство электроэнергии после временного снижения мощностей на прошлой неделе из-за российских обстрелов. В частности, из 9 реакторов 8 работают, а 1 находится в состоянии остановки.

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Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Там отметили: несмотря на постепенное возобновление работы АЭС, некоторые линии электропередачи, которые станции используют как для получения, так и для передачи электроэнергии, остаются отключенными.

"В течение последней недели большинство реакторов постепенно увеличили производство электроэнергии, хотя некоторые энергоблоки работали ниже полной мощности в течение нескольких дней после ударов 28 ноября. Это имеет важное значение для ядерной безопасности", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечается, ситуация в энергосистеме Украины продолжает оставаться нестабильной. Что, отметили в МАГАТЭ, является "источником глубокого беспокойства".

"Призываю к максимальному воздержанию, чтобы не допустить никаких действий, влияющих на внешнее энергоснабжение и ядерную безопасность", – сказал по этому поводу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В Украине изменилась жесткость графиков отключений света

В свою очередь, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник ранее сообщил, что в Украине постепенно сокращаются графики отключения света. По его словам, это является результатом ремонтных работ.

"Мы можем видеть состояние энергосистемы за счет применяемых очередей и графиков. По результатам эффективных и постоянных ремонтов, которые происходят, мы видим, что графики постепенно сокращаются. Единственное, что остается, – это постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры", – сказал замминстра.

При этом он подчеркнул: из-за применения Россией разных средств поражения количество поврежденных энергообъектов постоянно увеличивается. Кроме того, из-за похолодания растет потребление электроэнергии. В связи с чем "крайне важно обеспечить балансировку энергосистемы".

"Каждый может помочь. Мы призываем бытовых потребителей потреблять ответственно. Коммунальные предприятия и местные органы власти – не включать то освещение, которое не является крайне необходимым", – резюмировал Колесник.

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