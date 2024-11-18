Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: как рассчитать мощность "экофлоу"

В Украине снова начали применять графики отключений света. Причина – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки. Энергетики называют такую меру временной, однако в целом вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять становится актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.

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А потому можно как заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по-максимуму, так и купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии. Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.

Принцип работы калькулятора простой. Чтобы им воспользоваться, нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькуляторе, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

телевизор на 75 Вт, 2 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2640 Вт*час;

минимальная пусковая мощность – 397 Вт;

минимальная рабочая мощность – 197 Вт.

В то же время, следует помнить: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов. "Я не несу никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных. Пожалуйста, пересчитай все сам, учитывая параметры конкретных устройств", – предупредил создатель калькулятора.

Отключения света в Украине 18 ноября

О запланированных на 18 ноября отключениях света по всей стране сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: эта мера – вынужденная и временная.

"18 ноября во всех регионах вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления. Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: проведение отключений запланировано на период с 6:00 до 22:00. Будут действовать две очереди отключений одновременно.

"График отключений по вашему адресу узнайте на сайте и официальных страницах вашего оператора системы распределения", – рассказали энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что Украина сможет пройти зиму без плановых отключений света. Однако только если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.

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