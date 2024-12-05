В Украине изменилась жесткость графиков отключений света: в Минэнерго назвали причину

В Украине постепенно сокращаются графики отключения света. Это является результатом ремонтных работ. Впрочем, угроза обстрелов энергоинфраструктуры Россией остается, а потому возвращение жестких графиков исключать нельзя.

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Об общей ситуации рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колиснык в эфире телемарафона. Он отметил: по силе графиков можно судить о состоянии энергосистемы в целом.

"Мы можем видеть состояние энергосистемы за счет применяемых очередей и графиков. По результатам эффективных и постоянных ремонтов, которые происходят, мы видим, что графики постепенно сокращаются. Единственное, что остается – это постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры", – сказал замминстра.

При этом он подчеркнул: из-за применения Россией разных средств поражения количество поврежденных энергообъектов постоянно увеличивается. Кроме того, из-за похолодания растет потребление электроэнергии. В связи с чем "крайне важно обеспечить баллансировку энергосистемы".

"Каждый может помочь. Мы призываем бытовых потребителей потреблять ответственно. Коммунальные предприятие и местные органы власти – не включать то освещение, которое не является крайне необходимым", – резюмировал Колиснык.

Украинцам рассказали, чего ожидать зимой

В свою очередь, эксперты DiXi Group ранее сообщили: зимой 2024-25 годов возможно развитие трех сценариев с отключениями света. В частности:

Базового – реализуется при умеренном температурном режиме и отсутствии новых обстрелов энергосистемы.

По нему в энергосистеме ожидается дефицит до 2 ГВт из-за сезонного роста спроса. При этом решающим фактором станет ограниченный импорт электроэнергии из Европы из-за высокого внутреннего спроса.

Впрочем, восстановление тепловой генерации или увеличение выработки гидроэлектростанций могут уменьшит дефицит. Однако для балансировки энергосистемы могут понадобиться графики почасовых отключений – в вечерние часы возможны кратковременные отключения на 3-4 часа.

Сценария холодной погоды – реализуется при сильных морозах без новых атак.

Как объясняют эксперты, сильные морозы могут увеличить потребление электроэнергии, что приведет к дефициту в 3,4 ГВт. При этом в случае отсутствия импорта или при нестабильной работе восстановленной генерации дефицит увеличится до 5 ГВт.

В таких условиях, констатируется, неизбежно применение жестких графиков отключений. Причем даже в ночные часы.

Кризисного сценария – реализуется при атаках на энергосистему и умеренных температурах.

Новые удары по тепловым электростанциям могут вызвать риски для устойчивости энергосистемы. И хотя дефицит не будет таким значительным, как в сильные морозы, сеть будет работать на пределе.

Во избежание перегрузки, отмечается, придется применять аварийные графики отключений. При этом почасовые отключения могут стать привычными – особенно в вечерние часы пикового спроса. В то же время в случае продолжения атак аварийные графики отключений станут неизбежными.

"В большинстве сценариев (первый и третий) в часы минимальной нагрузки мы можем избежать дефицита, если будет импорт. Однако при морозах минус 10-15 градусов дефицит возможен даже ночью", – резюмировали специалисты.

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