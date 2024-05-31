Телефоны лучше зарядить: в Украине вернули графики отключений электроэнергии
Украина вернулась к плановым отключениям электроэнергии – 1 июня с 18:00 до 23:00 по всей стране будут действовать почасовые графики. Причем как для промышленных, так и бытовых потребителей. Причина – последствия массированных ракетных и дроновых ударов России по украинским электростанциям в период с 22 марта по 8 мая, повлекшие значительный дефицит в энергетической системе. Соответственно, следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – заряженными.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: из-за значительных повреждений электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.
"1 июня лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 18:00 до 23:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничиваются", – говорится в сообщении .
"Укрэнерго" не составляет графиков
При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.
Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.
Свет будут отключать из-за ремонтов электростанций
Кроме результатов обстрелов на возвращение к отключениям, рассказали энергетики, также повлияло проведение плановых мероприятия по техническому обслуживанию электростанций, запланированное на весну-лето. Отказаться от которых нельзя – ведь они необходимы "для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой в следующем отопительном сезоне".
"Это может влиять на увеличение или уменьшение дефицита в энергосистеме. ... Вывод на плановое обслуживание атомных блоков – необходимая мера, которую невозможно отменить или отсрочить. Ведь от успешности проведения ремонтной кампании летом зависит не только эффективная работа атомных станций следующей зимой, подготовка к которой продолжается сейчас, но и ядерная безопасность в целом", – объяснили энергетики.
Электроэнергию нужно экономить
При этом там призвали экономно потреблять электроэнергию. Ведь это:
- существенно снизит нагрузку на энергосистему;
- поможет минимизировать применение плановых отключений.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказала, что в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Ведь проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.
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