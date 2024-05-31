Телефоны лучше зарядить: в Украине вернули графики отключений электроэнергии

Украина вернулась к плановым отключениям электроэнергии – 1 июня с 18:00 до 23:00 по всей стране будут действовать почасовые графики. Причем как для промышленных, так и бытовых потребителей. Причина – последствия массированных ракетных и дроновых ударов России по украинским электростанциям в период с 22 марта по 8 мая, повлекшие значительный дефицит в энергетической системе. Соответственно, следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – заряженными.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: из-за значительных повреждений электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

"1 июня лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 18:00 до 23:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничиваются", – говорится в сообщении .

"Укрэнерго" не составляет графиков

При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.

Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Свет будут отключать из-за ремонтов электростанций

Кроме результатов обстрелов на возвращение к отключениям, рассказали энергетики, также повлияло проведение плановых мероприятия по техническому обслуживанию электростанций, запланированное на весну-лето. Отказаться от которых нельзя – ведь они необходимы "для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой в ​​следующем отопительном сезоне".

"Это может влиять на увеличение или уменьшение дефицита в энергосистеме. ... Вывод на плановое обслуживание атомных блоков – необходимая мера, которую невозможно отменить или отсрочить. Ведь от успешности проведения ремонтной кампании летом зависит не только эффективная работа атомных станций следующей зимой, подготовка к которой продолжается сейчас, но и ядерная безопасность в целом", – объяснили энергетики.

Электроэнергию нужно экономить

При этом там призвали экономно потреблять электроэнергию. Ведь это:

существенно снизит нагрузку на энергосистему;

поможет минимизировать применение плановых отключений.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян рассказала, что в Украине невозможно выделить какую-либо область, в которой самая напряженная ситуация с энергообеспечением – поскольку "дефицит один для всех". Ведь проблема украинской энергетики не в том, что в какую-то область невозможно доставить электроэнергию из-за того, что там разбиты объекты сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!