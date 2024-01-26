Украина уже в этом году может начать строительство ядерных реакторов, часть из них на российском оборудовании – Reuters

Украина рассчитывает начать работу по строительству четырех новых ядерных энергетических реакторов этим летом или осенью. Два блока, включающих реакторы и связанное с ними оборудование, будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии.

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Два других будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse, об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко. Украина стремится компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой атомной электростанции, добавил Галущенко. График более жесткий, чем ранее планировали. Строительство 3-го и 4-го реакторов в Хмельницком началось в 1980-х годах, но было заморожено.

С момента обретения независимости от Советского Союза в 1991 году Украина построила три новых ядерных реактора – по одному на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях. Сегодня три атомные электростанции производят более 55% потребностей страны в электроэнергии.

Параллельно со строительством энергоблоков ВВЭР-1000 советских времен Украина хочет начать подготовительные строительные работы для размещения двух современных западных блоков АП-1000, также в Хмельницком. "Нам нужно принять (парламентское) законодательство, и у нас есть законопроекты о 3-й, 4- й, 5-й и 6-й блоки. Это ВВЭР-1000, а 5-й и 6-й мы хотим построить АП-типа. Это параллельный процесс", – сказал Галущенко.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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