Тарифы на газ в Украине с 1 сентября: сколько будет стоить кубометр

В Украине тарифы на газ 1 сентября не изменятся. Для 98% населения (клиенты "Нафтогаза") стоимость голубого топлива составит 7,96 грн за кубометр. Такая цена останется неизменной как минимум до конца отопительного сезона.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Отметим, в Украине все еще действует мораторий на повышение стоимости газа (а также отопления и горячей воды). Мораторий не распространяется на воду и электроэнергию, эти тарифы могут меняться. В то же время стоимость газа невозможно пересмотреть без решения Верховной Рады (изменений в Закон о моратории).

Сейчас "Нафтогаз" принял свой тариф до конца апреля 2026-го. Однако, вероятно, цену продлят и после апреля. При том ситуация на газовом рынке остается крайне сложной

Темпы накопления газа растут

Общий уровень запасов природного газа в украинских ПХГ составляет 10,8 млрд кубометров (включая 4,7 млрд кубометров газа долговременного хранения так называемый "буферный газ"), что ниже прошлого года на 5%, сообщила на своей странице в Facebook бывшая министр энергетики Ольга Буславец.

По данным ОГТСУ, в августе чистый импорт газа в Украину (без транзитного short-haul) составляет около 20-21 млн м3 в сутки (из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии). Суточное потребление газа в Украине за последнюю неделю колеблется на уровне 20-22 млн кубометров/сутки, что по данным AGSI позволяет закачивать в ПХГ до 50 млн м3/сутки.

Запасы природного газа в ПХГ Европы выросли до 80,4 млрд кубометров (уровень наполнения 75%), что ниже среднего за последние 5 лет на 8%, и ниже уровня прошлого года на 17%, или на 17 млрд кубометров.

Прошлый отопительный сезон прошел в условиях исторически низких запасов. Бывшего главу "Нафтогаза" Алексея Чернышева и сейчас упрекают, что он не покупал газ летом прошлого года, и поэтому отопительный сезон был под угрозой срыва. Кроме того, пришлось потратить значительные средства на покупку энергоресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

