Тарифы на газ и электроэнергию с 1 мая: сколько будут стоить куб и кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию и газ с 1 мая не изменится. Соответствующие решения приняли Кабинет министров, а также "Нефтегаз".

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Тариф на электроэнергию. Кабмин 29 апреля принял решение продлить действующий тариф на ток в размере 4,32 грн за кВт*ч как минимум до 31 октября 2025-го. О том, что в правительстве готовится соответствующее решение, OBOZ.UA писал еще несколько месяцев назад.

"Ночной тариф" для потребителей с установленным двухзонным счетчиком, который составляет 2,16 грн за кВт*ч, также остается в силе. "Правительство приняло решение сохранить неизменным тариф на электроэнергию для населения с целью обеспечить доступность электрической энергии для потребителей. Мы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, разрушившие и повредившие около 10 ГВт генерирующих мощностей. Энергетики продолжают масштабные возобновляемые и ремонтные работы по всей стране".

Тариф на газ. "Нафтогаз" будет продавать голубое топливо по цене в 7,96 грн за кубометр для 98% населения (цену продлили с 1 мая вплоть до апреля 2026-го). Как отмечает "Нафтогаз", решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ. В то же время, Нафтогаз призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальна до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении компании.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!