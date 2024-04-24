Тарифы на электроэнергию с 1 мая: министр энергетики рассказал, сколько будет стоить свет

В Министерстве энергетики Украины утверждают, что сейчас нет обсуждений по повышению тарифов на электроэнергию для населения. В этой связи с 1 мая 2024 года украинские граждане продолжат рассчитываться за услуги по предварительным ценам, которые остаются на уровне 2,64 грн/кВт-час.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об этом в комментарии "BBC News Украина". "Пока нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов ", - подчеркнул министр.

Что будет с тарифами на электричество

Министр отметил, что благодаря пересмотру тарифа на электроэнергию для населения в прошлом году Украине удалось пройти зиму без отключения света. "Тарифы в прошлом году повышали как следствие масштабных атак на энергетику. Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли, – спокойно, стабильно и без отключений ", – объяснил после первой мартовской атаки Галущенко.

В свою очередь Елена Павленко, президент аналитического центра Dixi Group, считает, что регулирование проблем, связанных с последствиями повреждений энергосистемы потребует повышения тарифов. Однако рано или поздно, чтобы "разрулить ситуацию" тарифы придется повышать – "мы никуда от этого не денемся", считает Елена.

Прогнозы по цене на свет

30 мая прошлого года правительство приняло решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-час. До этого в стране действовали тарифы в зависимости от потребления :

1,44 грн/кВт-ч для домохозяйств, которые используют более 250 кВт-ч в месяц ресурса;

для домохозяйств, которые используют более 250 кВт-ч в месяц ресурса; 1,68 грн/кВт-ч – если месячный объем потребления свыше 250 кВт-ч.

Согласно обнародованному консенсусу-прогнозу за апрель 2024 года экспертов и чиновников, который опубликовало Министерство экономики, в 2024 году электрическая энергия может подорожать на 15%. Услуга будет продолжать дорожать также в 2025 году, стоимость может вырасти еще на 15%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Нафтогаз" зафиксировал текущую цену на газ для своих бытовых клиентов, по меньшей мере, еще на год. Таким образом, до 30 апреля 2025 года украинцы будут платить за голубое топливо 7,96 грн за кубометр (с НДС).

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