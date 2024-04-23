"Нафтогаз" принял решение по тарифу на газ: сколько будут платить украинцы

"Нафтогаз" зафиксировал текущую цену на газ для своих бытовых клиентов по меньшей мере, еще на год. Таким образом, минимум до 30 апреля 2025 года украинцы будут платить за голубое топливо 7,96 грн за кубометр (с НДС).

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: в настоящее время "Нафтогаз" обеспечивает газом 12,4 млн украинских домохозяйств.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и дальше будет стоить 7,96 грн. Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно", – говорится в сообщении.

Сколько нужно платить за газ за месяц

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Как получить скидку на газ от "Нафтогаза"

В то же время, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно вовремя с ним рассчитываться – до 15-го числа каждого месяца. Как рассказали в самой компании:

дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце;

саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

Таким образом, при счете в те же 78,8 грн скидка составит 79 коп. Впрочем, следует помнить: размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т. е. чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине работает несколько поставщиков газа и у каждого из которых свой тариф. Впрочем, в апреле украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что и в предыдущие месяцы. Соответственно, при прежнем потреблении топлива, цифры в платежке за него не изменятся.

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