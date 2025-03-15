Тарифы на электроэнергию и газ: будут ли повышать и сколько будет стоить кВт*ч и куб в этом году

В Украине тарифы на электроэнергию и газ в этом году не будут повышать. Куб газа стоит 7,96 грн и тариф не будут поднимать до окончания военного положения и еще шесть месяцев после этого. В то же время, тариф на электроэнергию (4,32 грн за кВт*ч) в этом году поднимать не планируют.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. И хотя пока перспективы завершения войны остаются туманными, Украина уже сейчас готовится к определенным обязательствам по пересмотру стоимости коммунальных услуг. "Будет либерализация", говорит собеседник в правительстве. Позиция Украины: пока не завершилась война, об отказе от регулируемых тарифов речь не идет.

Однако уже сейчас, например, в Меморандуме с МВФ говорится, что Украина должна в течение шести месяцев после завершения военного положения разработать план либерализации рынков газа и электроэнергии. Такие термины полностью соответствуют закону "О меморандуме...".

"Потенциальные мероприятия по реформированию, как только позволят условия, включают постепенное дополнительное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений), внешнее финансирование и прозрачную и исключительную прямую бюджетную поддержку ГП в энергетическом секторе при наличии бюджетных ресурсов. После завершения войны повестка дня реформ в энергетическом секторе среди прочего потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа", – говорится в меморандуме.

Отдельно в документе отмечено, что обеспечение устойчивости "требует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию до возмещения расходов". Каким будет уровень "компенсации расходов" через шесть месяцев после войны – никому не известно.

При этом ситуация с газом может быть значительно лучше, чем с электроэнергией. До полномасштабной войны в Украине уже были либерализированы цены на газ для населения. Тогда на рынке работали десятки разных поставщиков, при этом у "Нафтогаза" была незначительная доля рынка (большинство поставок было сосредоточено в руках облгазов Дмитрия Фирташа). Однако в 2022 году ситуация кардинально изменилась. Облгазы Фирташа передали "Нафтогазу". Теперь 98% рынка газа для населения сосредоточено в руках НАКа.

С электроэнергией ситуация более сложная. В прошлом году себестоимость генерации и доставки уже превышала уровень действующего тарифа в 4,32 грн за 1 кВт*ч. Модель открытия рынка электроэнергии уже разработана, и ее должны были запустить еще до войны. Она предполагает украинцам возможность выбирать поставщика.

Национальный банк в своих инфляционных отчетах предполагает, что тарифы не будут расти в этом году, а постепенное увеличение стоимости газа, электроэнергии и отопления на экономически обоснованном уровне начнется только в 2026-м.

"Прогноз построен на предположении относительно неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и поставки горячей воды) в течение 2025 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в последующих годах. Предполагается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов до экономически обоснованных", – говорится в оценках Нацбанка.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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